“In-Difesa”, mostra fotografica di Francesco Mussida

NAPOLI. Martedì 21 maggio 2024, dalle 18.30 alle 21.00, presso lo Spazio Foyer dello JUS Museum (Palazzo Calabritto, Via Calabritto, 20, piano nobile, scala B) si inaugura la mostra fotografica “In-Difesa” di Francesco Mussida.



In esposizione 7 opere della serie “In-Difesa”, che indagano le tecniche di sopravvivenza che alcune specie vegetali adottano per proteggersi dai predatori o per affrontare condizioni ambientali particolarmente difficili. Come sottolinea l’artista, alcune piante sono diventate guerriere, indurendosi per proteggere la loro fragilità. Spine, mucroni, corazze e aculei testimoniano forme archetipiche di adattamento e resistenza, comunicando una postura di difesa. In questo gioco di forme taglienti, la promessa di una lacerazione, il dolore di una ferita è sufficiente per creare una distanza alla pianta assolutamente necessaria e vitale: la natura sa come difendersi se le regole del gioco sono naturali; quando gli uomini superano queste regole, la natura è - come il titolo della mostra suggerisce - indifesa.



Francesco Mussida, proveniente da una famiglia di artisti (il padre, musicista, è uno dei fondatori della mitica PFM) è un fotografo e stampatore. Il suo lavoro si concentra principalmente sul mondo vegetale, scegliendo un approccio totalmente analogico, utilizzando esclusivamente macchine fotografiche d'epoca e seguendo i metodi di elaborazione manuale dello sviluppo della pellicola e della stampa in edizione limitata. Le sue fotografie sono state esposte in mostre in Italia e all’estero e sono state premiate in concorsi di carattere nazionale ed internazionale. Tra i premi e le menzioni più recenti si ricordano: Monochrome Award 2022, l’International Photography Awards 2022, l’ND Award e il Re-Focus Photography Award 2022.



La mostra rimarrà aperta sino al 21 giugno 2024 (dal martedì al venerdì ore 10-13/15-19, sabato, domenica e festivi previo appuntamento). Contestualmente, negli spazi dello JUS Museum, si potrà visitare l’esposizione in corso: “Arturo Vermi. Opere 1960-1975”.