Rainbow Refuge: Francesco Di Bella in concerto al Pompei Lab

“Rainbow Refuge”, il progetto promosso dall’ “ANTINOO ARCIGAY NAPOLI” costituita con altre realtà del terzo settore quali “Eventi sociali”, associazione di promozione sociale, “Le Maree Napoli APS”, “Legambiente Giancarlo Siani Torre Annunziata APS”, l’ “Associazione Senza Frontiere ONLUS”, l’ “AICS Associazione Italiana Cultura e Sport Comitato Regionale Campania” e l’associazione “Pompei Lab APS”, che da sempre si occupa di finalità sociali, avrà una voce e sarà quella del cantante Francesco Di Bella. L’artista si esibirà sul palco dell’associazione Pompei Lab in concerto live “Playlist +” giovedì 4 luglio alle ore 21.30.

L'ingresso all'evento è libero fino ad esaurimento posti.

Napoletano, classe 1972, Di Bella ha formato la sua prima band verso la fine degli anni’80 con coloro che avrebbero poi fatto parte del gruppo dei 24grana. Mentre la carriera del gruppo scorre velocemente grazie, soprattutto, all’incontro con il produttore e manager Claudio De Cristofaro che li ha portati a firmare con l’etichetta discografica napoletana Sintesi3000/La Canzonetta record, dal 2006 Di Bella ha intrapreso anche un percorso artistico come solista. Infatti ha collaborato con diversi nomi del panorama musicale italiano come Marina Rei, Max Gazzè, Morgan, Donà, Servillo.

Ha aperto il concerto di Iggy Pop, star statunitense, al Neapolis Rock Festival.

E’ nel 2013 che Di Bella si è allontanato dal gruppo dei 24grana per intraprendere una carriera da solista che lo ha portato a suonare in molti locali napoletani accompagnato dalla chitarra di Alfonso Bruno. Il nome del duo era quello di “Ballads”. Il primo lavoro da solista è Francesco Di Bella&Ballads Cafè, in cui è accompagnato da una band formata da Daniele Sinigallia( produttore anche dell’album), Cristiano De Fabritiis, Andrea Pesce, Alessandro Innaro, Marjorie Biondo e anche Alfonso Bruno.

In questa sua prima opera da solista, molti dei suoi brani sono presentati in chiave diversa.

Numerose sono le partecipazioni ad eventi musicali di rilievo alla presenza di artisti di fama mondiale come Manu Chao.

Il concerto del 4 luglio è la conclusione di un progetto che ha avuto, davvero, come focus l’inclusione, in tutte le sue declinazioni. Le associazioni che vi hanno preso parte sono tutte impegnate, in maniera concreta e con un dispendio notevole di professionisti, sul territorio a favore delle fasce sociali più deboli.

“La partecipazione al progetto “Rainbow Refuge” per il Pompei Lab è stata un’esperienza di crescita e di formazione” ha dichiarato Rossella Scarico, la presidente dell’associazione, “L’incontro con le allieve e gli allievi dell’istituto Marconi di Torre Annunziata ci ha permesso di esprimere, attraverso la musica, ciò che volevamo comunicare ovvero che il genere può essere riferito solo alle canzoni, ognuno è libero di amare chi vuole. Lo sportello psicologico per l’accoglienza LGBT+, inaugurato il 10 giugno, sta funzionando benissimo grazie all’esperienza degli psicologi, la dottoressa Simona Bernardo ed il dottore Giovanni Favoloro. Il 4 luglio, infine, ci sarà il concerto di un artista, da sempre impegnato nella lotta contro la discriminazione di genere e contro la violenza in ogni sua forma: Francesco Di Bella. Ringrazio per la collaborazione, in primis ANTINOO ARCIGAY NAPOLI, le socie ed i soci del Pompei Lab, i miei collaboratori e tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa. Il volontariato è una scelta sempre più difficile in un mondo che corre verso la destinazione capitalistica”, ha concluso Rossella Scarico.