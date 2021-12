"Stamm troppo luntane", il nuovo singolo di Francesco Da Vinci

Dopo la sua significativa esperienza a “The Voice” e dopo aver partecipato all’ultima serie, televisiva internazionale “Gomorra”, la quinta, il cantautore nipote e figlio d’arte, che negli ultimi anni si sta ritagliando anche uno spazio tutto suo nel panorama artistico musicale, presenta il suo ultimo lavoro musicale “Stamm troppo luntane” che narra un amore vinto ma che non trova da parte dell’amato la rassegnazione di un amore giunto al capolinea perché privo di passione, talvolta, travolta dalla quotidianità e dalla mancanza di comunicazione.

Un amore tormentato è ormai il tema predominante a cui Francesco Da Vinci ci ha abituato e che trova nella sua sofferenza una melodia che trasmette l’amore in ogni sua sfaccettatura "Il tormento è la mia musa ispiratrice - confida Francesco Da Vinci - forse proprio perché sono in continua evoluzione e si sa, ogni cambiamento porta sempre a un po’ di sofferenza nel lasciare andare via qualcosa, ma chi mi conosce sa che io amo sperimentare e spaziare nella musica, sono uno che non si accontenta facilmente perché voglio sempre il massimo quando si tratta dellla mia musica, però una cosa è certa, voglio cantare emozionando i miei fan e la gente della mia città’”.

Il brano “Stamm Tropo Luntane” porta la firma dello stesso Francesco, del padre Sal Da Vinci, Luca Barbato e Vincenzo D’Agostino.

Attualmente Francesco è impegnato a teatro con il papà Sal per la “Fabbrica Dei Sogni” un musical in stile americano: "Il teatro dopo la musica è il mio secondo amore, saremo al Teatro Cilea dal 16 dicembre fino a gennaio, stare sul palco con mio papa è stimolante ed impegnativo ma pur sempre formativo, aggiungendo esperienza al mio bagaglio artistico ed esibirsi quasi tutte le sere davanti ad una platea gremita è un’emozione unica, un’energia stimolante anche per la mia musica”.