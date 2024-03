Francesco Da Vinci, fuori il nuovo singolo "Ninù": online il videoclip

Un ragazzo innamorato prova a conquistare la sua amata mostrandole le bellezze della città: riuscirà Napoli ad essere complice a far sbocciare questo sentimento?

È disponibile in tutti gli store digitali e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Francesco Da Vinci dal titolo “Ninù”, che anticipa l’uscita del suo disco d’esordio “Terza generazione”. Sonorità jersey pop si incastrano tra un intro e un outro gospel con un ritmo che trascina tra le strade di Napoli.

«Il titolo del brano è dedicato a mia figlia Nina e oltre a raccontare una storia d’amore tra due persone è anche metafora dell’amore che provo per la mia città, Napoli. Io la amo, ma siamo sicuri che anche lei ami me?». Racconta Francesco Da Vinci che è a lavoro per completare l’album in uscita nei prossimi mesi. «Il mood in questo primo estratto rispecchia ciò che inserirò nell’album con brani totalmente originali tra alcuni che avevo nel cassetto e altri che ho scritto nell’ultimo periodo».

Nel videoclip che accompagna l’uscita di questo brano vediamo Francesco Da Vinci di spalle entrare nel vicolo della sua infanzia, nel quartiere Torretta, dove sono nati il nonno Mario e il padre Sal. Poi la scena si sposta nel cuore della città, sul lungomare, ai piedi del Duomo. Protagonisti l’influencer Peppe Ventura e Fabiana Cimino, tra abbracci, giri in scooter e qualche incomprensione. La regia è di Riccardo Santovito per RS Production.

Scritta e musicata dallo stesso Francesco Da Vinci, prodotta da Nathys e distribuita da Warner Music Italy, “Ninù” è in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali.