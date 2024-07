Al Festival "Agerola Sui Sentieri degli Dei" arriva Francesco Baccini

Indirizzo non disponibile

Un nuovo appuntamento da non perdere dell’entusiasmante programma di “Agerola Sui Sentieridegli Dei - Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”: mercoledì 24 luglio con Francesco Baccini, nella suggestiva cornice del Belvedere Parco Corona.

La serata condotta da Gianmaurizio Foderaro, si aprirà, in un contesto naturalistico unico al mondo, quello di Agerola e della Costiera Amalfitana, con l'esibizione di Francesco Baccini, cantautore della scuola genovese tra i più eclettici del panorama musicale italiano.

Lo show sarà l’occasione per ripercorrere le canzoni più significative della sua trentennale carriera, insieme ai brani dei cantautori con cui ha collaborato, come Fabrizio De André, e degli artisti a cui si è ispirato, come Luigi Tenco.

Sarà un concerto dall’incredibile energia, piano e voce, accompagnato dalla chitarra di Michele Cusato, dove Baccini mostrerà la sua anima più ironica e satirica, senza ovviamente tralasciare la sua parte più intimista (quella di “Ho voglia di innamorarmi”, una delle sue canzoni più famose).

INFO FESTIVAL

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere