"Franceschiello l'Ultimo Re" in scena all'Esedra di Villa Campolieto

Il Demiurgo porta di nuovo in scena FRANCESCHIELLO - L’ULTIMO RE, il 3 luglio alle ore 19.30 e alle ore 21.30 presso l'Esedra di Villa Campolieto di Ercolano (NA).

Lo spettacolo, già in scena al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, racconta l'ultimo Re delle Due Sicilie ed è ambientato il 13 febbraio 1861, ovvero dell’ultima partenza di Francesco II delle due Sicilie dall’avamposto di Gaeta, ultimo baluardo del suo regno, verso il suo esilio.

"Non vi raccontiamo - spiega la compagnia - il Re, noi vi parliamo dell'uomo che, certo, veste abiti non comuni ma è pur sempre un uomo, con le sue debolezze, con le sue paure e con le sue speranze attraverso il dialogo tra lui e sua moglie Maria Sofia quando sappiamo l’illusione della corona esser svanita e con essa il regno che rappresentava.

La Storia passa per un attimo in secondo piano: vi sono le loro storie, intime e concrete.

Più concrete delle palle di cannone, più vere della guerra stessa. Più crudeli del destino dei vinti.

Lo spettacolo è in collaborazione con la Fondazione Ente ville Vesuviane e rientra nella rassegna del Campania Teatro Festival

Regia e Drammaturgia

Francescoantonio Nappi

Assistente alla Regia

Daniele Acerra

Scenografia e Costumi

Filomena Mazzocca

Disegno Luci

Marco Serra per Remedia srl

Con

Antonio Torino

Roberta Astuti

Sara Guardascione

Antonio D'Avino

Nicola Le Donne

Per info e prenotazioni

3270148209 o 3295998042

www.ildemiurgo.it