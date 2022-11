Francesca Tandoi European Trio in "When in Rome" al Bourbon Street

Il Live Tones, con la direzione artistica di Alberto Bruno, dopo l ultima esperienza settembrina, organizza al Bourbon Street, in Via Bellini 52, alcuni concerti jazz per la prossima stagione 2022/23. Il 9 novembre presenta "Francesca Tandoi Trio" con l'ultimo lavoro discografico "When In Rome".

Francesca Tandoi pianoforte e voce

Matheus Nicolaiewsky contrabbasso

Sander Smeets batteria

Start ore ore 21.30

INFO e PRENOTAZIONI: 3389941559 - 338 8253756