Francesca Maresca a Villa Fiorentino in occasione del Galà "Stelle del Mediterraneo"

Una serata dedicata alla danza, alla moda e alla musica il 29 Agosto alle ore 20.30 a Sorrento nello splendido e incantevole scenario di Villa Fiorentino sede della Fondazione Sorrento.

Accompagnata dal maestro Pino Tafuto al pianoforte, la cantante eseguirà in anteprima una nuova versione del brano "Arba Surrentina" testo di Silvio Salvatore Gargiulo (Saltovar) e musicha di E.A.Mario, un inno d'amore alla Terra delle Sirene. Il ricordo di Enrico Caruso attraverso le parole di Lucio Dalla, nell'interpretazione della celeberrima Caruso, brano che il cantautore bolognese ha composto ispirandosi alle bellezze della costiera sorrentina. Immancabile "Torna a Surriento" in una versione originale e delicata, lanciata da Francesca Maresca in tutto il mondo, con notevole successo di pubblico e critica.