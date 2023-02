Francesca Maresca a Salotto Sanremo

Dal 7 all’11 febbraio, alle ore 18.40, su Rai San Marino sbarca Salotto Sanremo, format televisivo in onda durante la settimana di uno degli eventi più attesi ogni anno in Italia: il 73° Festival di Sanremo.

Ad alternarsi nel corso dei cinque appuntamenti – che vedono come padrona di casa Vittoriana Abate, conduttrice e giornalista Rai, storica inviata della trasmissione Porta a porta in onda su Rai1 – ospiti del mondo della musica, della televisione, della cultura, dell’imprenditoria e del web. Tra gli ospiti la cantante Francesca Maresca,definita la Voce di Sorrento, ambasciatrice del bel canto italiano nel mondo

Dopo i successi ottenuti a New York dove le è stato conferito il “Callas Tribute Prize NY 2022” e le molteplici performance televisive tra cui il recentissimo “Concerto dell’Epifania" in onda su Rai Uno la nostra artista in attesa di realizzare il suo nuovo lavoro discografico,in cui omaggerà i grandi autori della Musica Napoletana, approda a Sanremo con un tributo musicale alla musica della Città dei Fiori. Non resta che sintonizzarsi sul canale 831 del digitale terrestre e su Sky Tv canale 520.