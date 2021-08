Francesca Maresca al Gran Galà "Stelle del Mediterraneo" a Villa Fiorentino

Prezzo non disponibile

Ospite del Gran Galà "Stelle del Mediterraneo" in scena a Sorrento il 28 agosto alle ore 20:30 nell'incantevole cornice di Villa Fiorentino, la cantante internazionale Francesca Maresca, che si esibirà i brani partenopei e internazionali per ricordare i grandi interpreti che hanno reso celebre e famosa Sorrento nel Mondo



Il Gran Galà “Stelle del Mediterraneo“, è organizzato dalla Mar.Raf Eventi e dalla Melos International in collaborazione con l'Assessorato Grandi Eventi Città di Sorrento e con il Patrocinio della Fondazione Sorrento, ed è ospitato nella cornice incantevole di Villa Fiorentino - Fondazione Sorrento





Tutte le attivita? verranno svolte in ottemperanza alle linee guida di contrasto al covid-19 previste dal MinisteroPer info e prenotazioni rivolgersi al numero 348 323 12 49

