“T’ ‘a conto, t’ ‘a sono e tt’ ‘a canto” in scena all'Institut Francais

Venerdì 28 gennaio 2022, presso la Sala Teatro A.Dumas dell'institut Francais di Napoli (via Crispi 86), andrà in scena uno spettacolo di canzone classica napoletana ideato da Davide Brandi ed intitolato: “T’ ‘a conto, t’ ‘a sono e tt’ ‘a canto”.



Ed infatti la particolarità e la bellezza dell'evento sta proprio nel fatto che le canzoni, e la storia di Guglielmo Cattrau, saranno narrate proprio da Brandi (già autore di spettacoli e docente di lingua e letteratura napoletana).

La voce sarà della bravissima soprano Francesca Curti Giardina che sarà accompagnata alla chitarra classica dal M. Nicola Campanile.



Una piacevole serata da non perdere, con un contributo di soli € 10.



Per poter partecipare sarà necessario esser in possesso del SUPER GREEN PASS e la prenotazione è obbligatoria contattando i seguenti numeri:



081 761 62 62 (Institut Grenoble)



associazionelazzari@gmail.com