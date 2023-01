Giorno della Memoria: Frammenti di cielo all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Nella ricorrenza del Giorno della Memoria, INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte organizza una serata aperta al pubblico per ricordare anche quegli astronomi che hanno subito persecuzione e discriminazione

L'evento:

27 gennaio ore 20:30

Frammenti di cielo

Quando rompere uno specchio è un’idea geniale

una conversazione scientifica di Enrico Cascone, ricercatore dell’Osservatorio di Capodimonte, per narrare la straordinaria intuizione dell'astronomo Guido Horn D’arturo che, prima di essere colpito dalle leggi razziali, ha inventato e costruito il primo telescopio a tasselli. Una tecnologia usata ancor oggi per la realizzazione del telescopio spaziale James Webb e di Extremely Large Telescope, il più grande telescopio terrestre costituito da 798 tasselli per formare uno specchio primario di oltre 39 metri che l’ESO sta completando in Cile. Dalla geniale idea di Horn D’Arturo, l'astronomo che nel 1932 ha progettato il futuro, i telescopi JWST e ELT consentiranno agli astronomi di osservare lontano e comprendere l'universo.

Per concludere la serata, le osservazioni ai telescopi con l'Unione Astrofili Napoletani.

Ingresso libero su prenotazione: https://frammenti-di-cielo.eventbrite.it

Foto: Crediti rendering ELT: ESO