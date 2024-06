Alla Frame, Lotto Artistico con la mostra “Feuertanz”

Aperitivo con Lotto Artistico abbinato alle opere in esposizione, mercoledì 26 giugno dalle 19:30 alla galleria Frame Ars Artes di Paola Pozzi, a Napoli in Corso V. Emanuele 525, che compie dieci anni e festeggia con la mostra collettiva “Feuertanz”, la danza del fuoco di Maurizio Renzullo, in arte PiRo, Gisella Trapani e Daniela Valentino visitabile fino al 30 giugno (martedì-sabato 16:00-19:00 o appuntamento). Testo critico a cura di Rita Fusco.

Info: framearsartes@libero.it, 333.4454002.



