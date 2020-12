Le foto di Maradona proiettate sul Castel dell'Ovo (VIDEO)

Cento scatti di Diego Armando Maradona proiettati sulla parete del Castel dell'Ovo. Le foto portano la firma di Sergio Siano, uno dei più apprezzati professionisti partenopei e sono tratte da "Maradona", il suo libro fotografico pubblicato nel 2018. L'iniziativa, dal titolo D10S, è stata ideata e curata da Mario Spada. Gli scatti sono stati proiettati in loop per un'ora, attirando gli sguardi di curiosi e appassionati che si sono fermati sul Lungomare. "Io ero allo stadio quando Diego si è presentato ai napoletani - racconta Siano - Iniziai a fotografarlo 7-8 mesi dopo. Il primo scatto fu al Centro Paradiso di Soccavo. Da quel giorno non ho potuto fare a meno di andare in quel posto 3-4 volte a settimana per immortalare le gesta di Maradona".

Le immagini del fotografo saranno anche in mostra per un mese ai Magazzini Fotografici. Purtroppo, al momento, l'emergenza Covid non permette di programmare l'inzio dell'esposizione.