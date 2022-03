Musica del vivo al centro storico, concerto Jazz al Bourbon Street

Musica dal vico al centro storico di Napoli, al Bourbon Street, in prima serata.

Giovedì 31 Marzo chiuderemo il mese in bellezza con FORMS OF JAZZ, format che ha aggregato tantissimo pubblico e musicisti intorno alla musica dal vivo di qualità.



Alle 20.30 partirà la musica dal vivo con un concerto di Jazz Tradizionale tenuto dal Maestro Carlo Lomanto alla voce e alla chitarra, Rolando Maraviglia al contrabbasso e Dario Guidobaldi alla batteria.



A seguire la consueta Jam Session che vede la partecipazione di musicisti da tutto il mondo esibirsi in un clima di divertimento con un pubblico attento.



Possibilità di cene e beverage - INGRESSO GRATUITO



Direttore artistico e comunicatrice Rosa Vallefuoco.