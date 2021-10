Formazione Professionale sulla finanza agevolata 4.0 con crediti formativi riconosciuti

Si terrà il 29 ottobre il seminario “I metodi e le procedure dell’analisi finanziaria agevolata 4.0” rivolto a commercialisti ed esperti contabili. Il programma si aprirà con i saluti del Presidente dell’ODCEC di Nocera Inferiore, dott. Giovanni D’Antonio; seguirà l’intervento del Presidente del Comitato Tecnico dell’Autoimpiego, dott. P. Angelo Cicalese che illustrerà i seguenti punti: un excursus sulla finanza agevolata dal 1960 ad oggi; la programmazione dei finanziamenti agevolati 2021-2027; strategie, metodi e procedure dell’analisi finanziaria 4.0; un’importante analisi sul Piano di Sviluppo Territoriale Diretto. Nel ricco programma, sarà presentata l’importante piattaforma EurOracle, il primo innovativo sistema professionale in finanza agevolata certificato Eurofinance, basato sull'enorme esperienza e know-how del fondatore del team Eurofinance, dott. P. Angelo Cicalese. Un sistema online organizzato in quattro moduli integrati per la metodologica e scientifica informazione, selezione, video-consulenza e back office, finalizzati alla professionale acquisizione, sviluppo e gestione pratiche di Finanza Agevolata.

Un orgoglio per il team Eurofinance che l’ODCEC abbia ritenuto opportuno dedicare un webinar specialistico ai propri iscritti avente ad oggetto Euroracle quale modello di best practice in finanza agevolata, riconoscendo dei crediti formativi ai partecipanti. Ciò comprova la validità delle metodologie impiegate da Eurofinance nel valutare e gestire correttamente progetti di finanza agevolata riconoscendole come modelli cardine a livello nazionale.

“Metodi e procedure poste alla base del Sistema Euroracle - conferma l’ideatore Cicalese - derivano da molteplici e decennali esperienze specialistiche nel settore e sono esclusivamente finalizzate a selezionare solo progetti realmente finanziabili, da elaborare e gestire nel modo professionalmente più corretto possibile assicurando vantaggi certi a clienti e professionisti che adottano il sistema”.

Il dott. Cicalese ed il Team Eurofinance, sin dal 1960 sono impegnati in una campagna professionale mirata al miglioramento di procedure, strumenti finanziari operativi ed in generale di tutti quei fattori che ostacolano le possibilità di crescita e sviluppo imprenditoriale ed economico del nostro paese nella convinzione che cittadini e professionisti siano gli unici a poter determinare il vero miglioramento della nostra società. Dopo aver determinato 8000 progetti finanziati ed un miliardo di delibere su varie misure di agevolazione, nel 2020 il team Eurofinance propone il Piano Diretto di Sviluppo Territoriale destinato ad Enti, associazioni di categoria, professionisti e cittadini dei vari territori italiani per creare concrete opportunità di nuova imprenditoria strategicamente utile ai territori, realizzata attraverso finanziamenti agevolati gestiti con Euroracle.

La partecipazione al webinar specialistico su apposita piattaforma www.fad.isapere.com attribuisce n.2 crediti formativi riconosciuti per gli iscritti agli Ordini, previa iscrizione entro il 27.10.2021