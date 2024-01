Formazione Danza Storica Mediedvale a Napoli

Percorso dedicato a chi ha il desiderio di unirsi al progetto di divulgazione della Danza Storica Medievale, è possibile seguire il programma in presenza oppure on-line.

Il percorso prevede un incontro mensile della durata di 2/3 ore per sei mesi successivamente ogni partecipante sarà indirizzato nella realizzazione e organizzazione di un proprio corso nella propria città o regione programmando insieme a tutte i formati un incontro estivo in comune dedicato al modo della danza storica

di seguito le date della preparazione/formazione e tutti i dettagli sui costi

1° APPUNTAMENTO

Domenica 3 MARZO 2024

DATE UN AGGIORNAMENTO

2° APPUNTAMENTO

Domenica APRILE 2024

3° APPUNTAMWENTO

Domenica MAGGIO 2024

4° APPUNTAMENTO

Domenica GIUGNO 2024

5° APPUNTAMENTO

Domenica OTTOBRE 2024

6° APPUNTAMENTO

Domenica GENNAIO 2025

costo singola lezione € 30,00

costo 6 incontri € 150,00

SARANNO ORGANIZZATI ANCHE STAGE E WORKSHOP FORMATIVI CON ALTRI INSEGNANTI IN ITALIA PER UNA CORRETTA CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA DANZA

info 3387981020

e-mail: artorient@hotmail.it

