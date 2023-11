Forioxmas 2023: un lungo mese di eventi per un Natale tutto da vivere

Un lungo mese di eventi per tutti, con tante sorprese da scoprire. Ecco il programma ufficiale di "Forioxmas 2023", da leggere e scaricare per un Natale tutto da vivere.

"Il Natale rappresenta, per tutti noi, un momento di gioia, di felicità e di vicinanza. In questi giorni di festa tra luci colorate, atmosfere coinvolgenti e musiche tradizionali, insieme ai nostri figli torniamo tutti un po’ bambini pronti a vivere appieno lo spirito del Natale attraverso, anche, eventi da condividere con i propri cari.

Grazie a “Forio Xmas 2023”, l’intero territorio del comune di Forio farà da palcoscenico naturale a tanti appuntamenti musicali, in un percorso che toccherà la tradizione e la contemporaneità di una festa che coinvolge grandi e piccini. Come avrete modo di leggere nel folto programma che colora le pagine seguenti, dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 si alterneranno concerti con artisti nazionali ed internazionali, appuntamenti storici della nostra tradizione come “l’Assise di Pesce” della Vigilia e i presepi viventi, tanti eventi rivolti ai bambini e ai giovanissimi, oltre alla grande novità del Veglione di Capodanno in piazza con musica e tante sorprese.

Appuntamenti giornalieri rivolti a tutte le età e che si svilupperanno a Forio e a Panza, rendendo unico un calendario che pone al centro di tutto la forza del nostro spirito di comunità. Sono tante, infatti, le realtà associative che saranno protagoniste di questo lungo cartellone di eventi, a simboleggiare come l’inventiva e la creatività siano elementi imprescindibili del nostro Natale fatto di uomini e di donne, di sorrisi e della sana meraviglia che brilla negli occhi dei bambini.

Nell’augurare Buone Feste a tutti, abbiamo realizzato questo comodo programma per restare sempre aggiornati e per programmare nel migliore dei modi il vostro Natale a Forio. Seguiteci sui nostri canali e condividete il vostro Natale a Forio con l’hashtag #forioxmas. Buon Natale a Forio!" dichiara il sindaco Stani Verde, insieme a tutta l’amministrazione di Forio.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO DI FORIOXMAS 2023