Forcella in Musica: prosegue la rassegna di concerti gratuiti

Sabato 13 aprile alle ore 19.00, presso la monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore, si terrà il terzo appuntamento con Forcella in Musica!, la rassegna di concerti gratuiti promossa dall’Associazione Discantus in collaborazione con Arcidiocesi e Comune di Napoli, che vede la Direzione Artistica di Luigi Grima

L’iniziativa, giunta a metà della sua seconda edizione, continua a celebrare l’unione tra la bellezza della musica e la forza della cultura, dimostrando il potenziale della musica come strumento di comprensione, condivisione e crescita sociale.

Il prossimo appuntamento vedrà come protagonista il suggestivo progetto creativo Contralto e mezzo, interpretato dal duo composto dal mezzosoprano Daniela Innamorati e dal sassofonista Nicola Rando.

Questo progetto nasce dall'ispirazione della migrazione e del viaggio che essa implica.

Nella musica, infatti, la migrazione degli stili, gli influssi espressivi, le fusioni, le contaminazioni e gli scambi interculturali rappresentano il cuore pulsante dell’arte.

Con il concerto di sabato, gli artisti esploreranno un vasto panorama sonoro, fondendo tradizione e innovazione, in un viaggio emozionante tra suoni e suggestioni.

Il percorso musicale prenderà avvio dalle note avvolgenti e malinconiche di Blue Moon, passando per le suggestioni filmiche di Moon River e Over the Rainbow, soffermandosi sulle accattivanti melodie di Gershwin, per poi transitare sulle sponde della celebre canzone napoletana e infine giungere alle conturbanti sonorità di Piazzolla.

Un itinerario musicale e poetico che sicuramente catturerà l'ascoltatore e offrirà un'esperienza dal grande impatto emotivo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, senza obbligo di prenotazione.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Associazione Discantus

email: associazionediscantus@gmail.com

telefono: +39 3389473127