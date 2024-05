A Foqus una serata tra musica, arte contemporanea, moda ed editoria

Sabato 25 maggio 2024, dalle 18 a mezzanotte, alla Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli sei ore di musica, arte contemporanea, moda ed editoria.

Partynotcom lancia un evento che vede in consolle i dj set Aras, Manuel Guida, Fabio Stingo e Sebastian e ospiti i dj Mario Bianco e Gabriele del Prete.

L’evento è in collaborazione con la Collezione Agovino di Fabio Agovino che presterà alla Fondazione Foqus l'opera neon dei Claire Fontaine “Foreigners Everywhere( Romeny)“ (2010) .

L’opera “Foreigners Everywhere” ha dato il titolo alla nuova Biennale d’Arte di Venezia 2024 in cui è presente una grande installazione dei Claire Fontaine con neon in tante lingue diverse.

Il neon esposto a Foqus è la versione in lingua romaní della serie Foreigners Everywhere (Stranieri ovunque) dei Claire Fontaine. L’opera rimane sufficientemente ambigua da consentire una duplice lettura: sia come esternazione xenofoba, sia come manifestazione di un sentimento di spaesamento e di non appartenenza. Qui Claire Fontaine evoca la sensazione di non sentirsi mai a casa in una società globalizzata, e ci ricorda quanto comune possa essere la sensazione di estraneità; l’opera è un invito a riflettere sulle politiche di esclusione e inclusione.

Claire Fontaine è un collettivo artistico femminista e concettuale fondato nel 2004 a Parigi da Fulvia Carnevale e James Thornhill. Ispirato al nome di una celebre marca di cancelleria francese, si definisce artista ready-made ed esplora attraverso neon, video, installazioni e pittura la crisi politica e individuale che permea la società contemporanea

Partynotcom, community musicale e di eventi culturali, organizza l'evento insieme con sono Sara Torino, Sebastian, Manuel Guida, Fabio Stingo, Andrea Scarciello, Paolo Rusciano, Luca Fusacchia, Ferdinando la Rana, Gianmario Branco e Carlo Cirillo, fondatori di Partynotcom.

Foqus è una fondazione dei Quartieri Spagnoli che si occupa di formazione e cultura ed è un progetto di rigenerazione urbana in un ex convento

Gli altri partner dell’evento sono Thaarchiview, Ovtside, Os Sunglasses, Forzanapolisuimuri e Religione monoteistica