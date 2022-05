Foot Notes, Trekking e Musica tra le pieghe del Somma-Vesuvio

Il 29 maggio appuntamento con la rassegna FOOT_NOTES Note a piè_di pagina Vol. 1 - Percussioni: Trekking e Musica tra le pieghe del Somma-Vesuvio.

Rassegna itinerante ideata e curata da Progetto Fiori

Organizzazione a cura dell’Associazione Culturale Il Torchio ETS

Col patrocinio morale dell'ente Parco Nazionale del Vesuvio



FOOT_NOTES è un gioco di parole dall’inglese “footnotes”, ovvero “note a piè di pagina”. Una parola che racchiude in sé i due oggetti di questa rassegna: l’andare a piedi e le note della musica.



Quando si pensa al Vesuvio l’immagine iconica del grande cono appare indisturbata. Ma il complesso Somma-Vesuvio nasconde dei tesori spesso sconosciuti agli stessi abitanti dei comuni del Parco Nazionale del Vesuvio.



FOOT_NOTES è una rassegna musicale pensata per portare le persone a scoprire luoghi di inimmaginabile bellezza ed interesse naturalistico, arricchiti dalla presenza di artisti che con la loro musica valorizzano i luoghi visitati.



Per non disturbare la fauna gli artisti si esibiranno esclusivamente in acustico, con strumenti di diverse tradizioni etniche.

La rassegna sarà quindi caratterizzata dall’assenza di strutture impattanti per l’ambiente come palchi e amplificazione. La musica sarà in piena sintonia con la natura circostante.

Gli spettatori, di numero limitato per permettere il giusto ascolto, siederanno a contatto con la terra per assistere ai concerti, che rappresenteranno il momento culminante di una giornata di cammino, natura, aggregazione.



Progetto Fiori accompagnerà le persone lungo i sentieri con un laboratorio per amplificare le percezioni e la capacità di ascolto.



Ad accogliere il gruppo all’arrivo, oltre ai musicisti, ci saranno tarallucci e assaggio di vino a cura dell’Azienda Agricola Perna di Somma Vesuviana.



Per questa prima edizione, saranno le percussioni di tre musicisti campani che all’ora del tramonto caratterizzeranno con le loro atmosfere gli spazi scelti.



BIGLIETTI (max 30 persone)



29.05: https://foot_notes-antoninotalamo.eventbrite.it

12.06: https://foot_notes-lucacioffi.eventbrite.it

03.07: https://foot_notes-mimmoangrisani.eventbrite.it



Il prezzo del biglietto comprende percorso con una guida escursionistica AIGAE, assicurazione giornaliera, laboratorio di percezione, performance musicale, tarallucci e vino.



PROGRAMMA – Vol. I



Antonino Talamo

Domenica 29 maggio, ore 18.00

Conetti vulcanici, Pollena Trocchia



Luca Cioffi

Domenica 12 giugno, ore 18.00

Fiume di Lava, Ercolano



Mimmo Angrisani

Domenica 3 luglio, ore 18.00

Conetti vulcanici, Pollena Trocchia



INFO & CONTATTI

progettofiori@gmail.com // spaziotorchio@gmail.com

3334427343 (Daniela) // 3519069698 (Antonio)

SOCIAL

Instagram @????????_????? // Facebook @?????????????