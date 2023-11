Pietà de’ Turchini, "Frequenze Inaudite" per la nuova stagione: al via con la Missa di Requiem di Domenico Sarro

E' stato presentata, ieri (3 novembre 2023) alla stampa Frequenze Inaudite, la nuova stagione concertistica e culturale della Fondazione Pietà de’ Turchini – Centro di produzione musicale, con un meraviglioso 'assaggio' della straordinaria perla - da poco riportata alla luce - che aprirà ufficialmente il calendario degli appuntamenti.

Si tratta della Missa di Requiem del compositore settecentesco Domenico Sarro, pagina musicale inascoltata in tempi contemporanei, rintracciata in un fondo bibliotecario di Vienna da Paologiovanni Maione e che sarà proposta al pubblico, in prima assoluta, questa sera - 4 novembre alle 19 - nella monumentale Chiesa di Santa Caterina da Siena, sede della Fondazione. Ad interpretare la pagina sacra, sono i Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli, il coro Exultate di Davide Troìa e la neo formazione vocale della Schola Gregoriana della Pietà de’ Turchini guidata da Lanfranco Menga.

Musica e location formano un connubio che lascia estasiati, senza fiato. La perfetta apertura per una Stagione ricca di novità e appuntamenti imperdibili. In programma: 18 concerti, 2 progetti site specific, 1 rassegna tematica dedicata agli itinerari musicali che uniscono l’Oriente e l’Europa e 3 percorsi formativi che faranno arrivare in città giovani talenti da tutto il mondo.

"Siamo alla 26esima edizione della stagione concertistica della Fondazione Pietà de’ Turchini che, da anni, cerca di elaborare sempre un programma orignale, alternativo, di riscoperta di inediti, soprattutto legati alla scuola napoletana, ma non solo. L'intenzione - spiega a NapoliToday Mariafederica Castaldo, storica dello spettacolo che presiede la Fondazione e che, con Paologiovanni Maione, ne condivide anche la direzione artistica e scientifica - è proprio quella di mettere a confronto una scuola così gloriosa come quella napoletana con repertori contemporanei europei, anche per dare l'idea e la misura di quanto questo repertorio fosse importante, autorevole e ricco".

E sulla straordinaria apertura del 4 novembre, ci dice: "Apriamo con il debutto di questa pagina bellissima della Missa di Requiem di Domenico Sarro, composta nel 1743, prima della sua morte. E' una pagina di musica sacra - ricordiamo che Sarro è conosciuto sopratutto per la produzione profana e operistica e si conosce poco invece quella sacra - rintracciata da Paologiovanni Maione, musicologo e codirettore artistico della Fondazione, e sarà riproposta poi in replica a Sorrento il 5 novembre per aprire la Stagione della 'Soave sia il vento' nella bellissima e antica Chiesa dei Servi di Maria. E' una grande emozione per noi tutti perché per ogni pagina inedita, finché non la riascoltiamo, non possiamo sapere se la nostra visione era giusta, se il risultato sarebbe stato proprio quello immaginato. In questo caso, siamo tutti davvero molto contenti e abbiamo messo insieme le forze migliori della Fondazione: l'ensemble dei Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli, il coro Exultate di Davide Troìa, che lavora con noi da tantissimi anni, e l'ensemble vocale in gregoriano diretto da Lanfranco Menga".

Un'apertura e una Stagione che dimostrano, ancora una volta, quanto la Fondazione riesca da sempre a ricercare e donare bellezza, benessere ed energie positive attraverso pagine musicali uniche e straordinarie.

Il programma completo di Frequenze Inaudite

Sabato 4 novembre 2023 | ore 19.00

Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli

Missa di Requiem

di Domenico Sarro

Coro Exultate maestro del coro Davide Troìa

Schola Gregoriana della Pietà de’ Turchini maestro Lanfranco Menga

Talenti Vulcanici direttore Stefano Demicheli

consulenza musicologica Paologiovanni Maione

trascrizioni a cura di Enrico Gramigna

Main Sponsor Intesa Sanpaolo

prima rappresentazione assoluta

lunedì 6 novembre 2023 | ore 17.00

Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli

L’Orientale in Jazz 2023

Sarah Akiyoshi Shinobue, Kagurabue

Jentreng e Ngekngek duo da Rancakalong

Anissa Gouizi voce

SambaX e Thieuf voce

in collaborazione con la classe di Composizione Jazz del M° Marco Sannini

per il progetto Musiche sulla via della seta, a cura dell'Università L’Orientale di Napoli, ISMEO – Associazione Internazionale di studi sul Mediterraneo e L’Oriente, Fondazione Pietà de’ Turchini e il Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio “San Pietro a Majella”

mercoledì 8 novembre 2023| ore 20.30

Chiesa di Santa Caterina da Siena

Poemi d’amore di Antonio Gala

XXV anniversario

Clara Montes voce

Kiriko Gutiérrez contrabbasso

Chamo Díaz piano

Questo programma sarà realizzato grazie all’appoggio del Programa de Internacionalización de la Música y Artes Escénicas spagnole, co-organizzato dall’Instituto Cervantes e l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte di Spagna, nell’ambito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia — finanziato dall’Unione Europea - Nextgeneration.eu

domenica 12 novembre 2023 | ore 18.00

Chiesa di Santa Caterina da Siena

Variazioni Goldberg

Furibondo String Trio

Liana Mosca violino

Gianni de Rosa viola

Marcello Scandelli violoncello

con il patrocinio della Società Bachiana Italiana

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

16 > 18 novembre 2023

Chiesa di Santa Caterina da Siena

Cantieri tra prassi esecutiva e storia: prime riflessioni su Seicento, Settecento e Ottocento

venerdì 24 novembre 2023 | ore 20.30

Chiesa di Santa Caterina da Siena

Enigma Fortuna

Musica sacra e profana di Antonio Zacara da Teramo, e Johannes Ciconia

La fonte musica

Michele Pasotti liuto e direzione

domenica 3 dicembre 2023 | ore 18.00

Chiesa di Santa Caterina da Siena

Le virtuose fatiche

Les amies partimentistes

Giovanna Barbati, Carla Rovirosa Guals violoncello

Elena Bianchi fagotto

Mara Galassi arpa tripla

Chiara Tiboni clavicembalo

domenica 17 dicembre 2023 | ore 19.00

Gallerie d’Italia, Napoli

Il Salotto musicale dell’Ottocento

Duo Colbran

Alba Brundo arpa

Giulia Lepore soprano

in occasione della mostra Napoli al tempo di Napoleone

alle Gallerie d’Italia – Napoli

6 gennaio 2024 | ore 19.00

Gallerie d’Italia, Napoli

Nuit d'été tra Italia e Francia

Teresa Iervolino mezzosoprano

Andrea Del Bianco pianoforte

in occasione della mostra Napoli al tempo di Napoleone

alle Gallerie d’Italia - Napoli

sabato 17 febbraio 2024 | ore 19.00

Chiesa di Santa Caterina da Siena

I Bach a Berlino

Sonate per flauto di CPE e JS Bach

Accademia Ottoboni

Manuel Granatiero flauto

Yu Yashima clavicembalo

Marco Ceccato violoncello

con il patrocinio di Società Bachiana Italiana

sabato 16 marzo 2024 | ore 19.00

Chiesa di Santa Caterina da Siena

Barlaam and Josaphat

una lettura cristiana della vita di Buddha

Dialogos

Albrecht Maurer viola medievale e ribeca

Norbert Rodenkirchen flauti e arpa

Katarina LivlJani? voce e direzione

giovedì 11 aprile 2024 | ore 20.30

Chiesa di Santa Caterina da Siena

Beatrice, principessa di Napoli nel Rinascimento

Tasto Solo

Anne-Kathryn Olsen soprano

Riccardo Pisani tenore

Pau Marcos viella

Natalie Carducci viella

Bérengère Sardin arpa rinascimentale

Guillermo Pérez clavicembalo e direzione

domenica 28 aprile 2024 | ore 18.00

Partenope Eterna

Naomi Rivieccio soprano

Talenti Vulcanici

Marcello Scandelli violoncello

Juan Josè Francione liuto e chitarra barocca

Federico Bagnasco contrabbasso

Stefano Demicheli clavicembalo e direzione

3 maggio 2024

Mirabilia

L’evoluzione della musica strumentale nel Seicento

La Vaghezza

Ignacio Ramal, Mayah Kadish violini

Anastasia Baraviera violoncello

Giancluca Geremia tiorba

Marco Crosetto clavicembalo e organo

lunedì 27 maggio 2024

Calung-Lénggér Banyumasan: the Italian Tour

Yusmanto

Darno

Muriah Budiarti

Sukendar

Sarmin

Rumpoko Setyo Aji

Sigit Prasetyo

Cipto Subroto

Gading Banyubiru

Sendhang Antik Trimulatsih

per il progetto Musiche sulla via della seta, a cura di ISMEO – Associazione Internazionale di studi sul Mediterraneo e L’Oriente, Fondazione Pietà de’ Turchini e Università l’Orientale di Napoli.

Info e prenotazioni al numero 0817611221 o sul sito turchini.it.