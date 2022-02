La Fondazione Napolitano ritorna con i concerti dal vivo: il programma della nuova stagione

Ritorna la grande stagione dei concerti firmata dalla Fondazione F. M. Napolitano. Dopo il periodo di stasi causato dalla pandemia di Covid-19, la Fondazione presieduta dal prof. Sergio Sciarelli riprende la propria attività musicale sotto la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia.

Quest’anno, con l’intento di dare sempre più spazio ai giovani musicisti, la Fondazione ha scelto di supportare il progetto dei “Virtuosi di Sansevero”, un ensemble di archi che deve il suo nome all’omonima Cappella Sansevero di Napoli dove il gruppo debuttò nel 2017. Ideato dal giovane violinista Riccardo Zamuner (che ne cura anche la direzione artistica) e composto da giovani musicisti di talento formatisi nelle più prestigiose accademie di tutto il mondo, l’ensemble avrà il compito di inaugurare il programma di concerti 2022.

Si parte il 21 febbraio, alle ore 20, nella Chiesa di S. Maria delle Grazie, una delle sedi del Museo della Moda, con il concerto dei Virtuosi di Sansevero in Quartetto che vedrà la partecipazione straordinaria del M° Vincenzo Bolognese. Il violino di spalla del Teatro dell’Opera di Roma, insieme ai giovani musicisti Riccardo Zamuner (violino), Andrea De Martino (viola) e Giovanni Inglese (violoncello), eseguirà il quartetto “Americano” di Antonín Dvo?ák e il quartetto n 6 op. 80 di Felix Mendelssohn. Il M° Bolognese ritornerà ospite della Fondazione Napolitano il 7 marzo, nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, per uno straordinario concerto in cui eseguirà i 24 Capricci di Paganini per violino solo.

Si prosegue il 9 marzo, con il primo dei dieci concerti previsti al Circolo Canottieri Napoli. L’apertura del ciclo è affidata al “Concierto de Alma, passioni, romanze e ricordi d’amore” con Alessandro Perpich al violino e Gabriella Orlando al pianoforte accompagnati dall’attore Walter Cerrotta per un programma dedicato ai compositori spagnoli fatto di musica e poesie.

Novità dell’edizione 2022 sarà il grande ritorno della Fondazione Napolitano al Teatro Sannazaro per due inediti concerti. Il 16 marzo, in occasione dei 400 anni dalla nascita di Molière, verrà proposta la Prima Assoluta del pasticcio musicale diretto da Dario Ascoli basato su musiche di Charpentier, Vinci, Orlandini e Alessandro Scarlatti dal titolo “Lo Malato Immagginario”, con un cast di giovani cantanti provenienti dal laboratorio di Oltrecultura e la messa in scena della storica compagnia “Chille de la Balanza” di Firenze.

Il 6 aprile, invece, andrà in scena “Quattro pianoforti per Bach”, una serata interamente dedicata al compositore tedesco che vedrà in programma i concerti per 2 e 4 pianoforti eseguiti dai pianisti Maria Sbeglia, Umberto Zamuner, Marco Schiavo e Sergio Marchegiani accompagnati dall’orchestra Franco Michele Napolitano.

Il 1° aprile, nella cornice della Chiesa del Pio Monte della Misericordia, i “Virtuosi di Sansevero” si esibiranno in sestetto con la partecipazione straordinaria di Gabriele Pierannunzi al violino e Luca Signorini al violoncello al fianco di Riccardo Zamuner (violino), Andrea De Martino (viola), Carmine Caniani (viola), Raffaella Cardaropoli (violoncello). In programma musiche di Strauss e Brahms.

L’ensemble di giovani musicisti sarà protagonista di altri appuntamenti in prestigiosi luoghi d’arte: il 29 aprile, alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, il pianoforte del M° Bruno Canino sarà affiancato da Riccardo Zamuner (violino) e Raffaella Cardaropoli (violoncello) per musiche di Schubert e Brahms; il 19 maggio, ancora presso la Chiesa di S. Maria delle Grazie, i Virtuosi in trio con il M° Luca Signorini al violoncello, Riccardo Zamuner al violino e Andrea de Martino alla viola con la partecipazione del chitarrista Francesco Scelzo eseguiranno musiche di Paganini e Giuliani; in data da definirsi, infine, il famoso violista Bruno Giuranna si esibirà in quintetto con Riccardo Zamuner (violino), Giulia Rimonda (violino), Erica Piccotti (violonello) ed Emanuele Delucchi (pianoforte) nella suggestiva cornice di Cappella Sansevero.

Lungo il corso dell’anno continueranno i consueti appuntamenti ospitati dal Circolo Canottieri: il 20 aprile il concerto “Melodie dal cuore dell’Europa” di Leona Peleskjova (soprano), Gabriela Drasarova (violino) e Luca Nathaniel Scognamiglio; l’11 maggio Antonio Tinelli (clarinetto) e Giuliano Mazzoccante (pianoforte) con un programma che spazia dalla musica classica al jazz dal titolo “Italia e America, tra tradizione e folklore”; il 15 giugno sarà la volta del tango con “Next Tango” di Fabio Furia (bandoneon) e Marco Schirru (pianoforte); il 6 luglio Paolo Palopoli (chitarra), Massimo Mercogliano (basso) e Domenico Benvenuto (batteria) porteranno “Viaggio tra Swing, Jazz e le sue contaminazioni”; il 28 settembre il duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice con “4 mani all’Opera!”; a ottobre il mezzosoprano Emanuela de Rosa accompagnata dal pianista Adriano Pappalardo accompagneranno la platea in un “viaggio nella musica vocale da camera dal '600 al '900”; a novembre arriverà “Come l’uom s’etterna”, voci dal pellegrinaggio dantesco con la voce recitante di Maurizio Pellegrini e le musiche di Massimo de Lillo mentre a dicembre chiuderà la stagione al Canottieri il concerto del Trio Felix (Mariella Gernone, soprano; Giacomo Piepoli, clarinetto; Flavio Peconio, pianoforte) che eseguirà Lieder, arie d’opera e canzoni napoletane.

Spazio anche al jazz nella stagione curata dalla Fondazione con quattro appuntamenti che si terranno le domeniche di marzo alle 11:30 a Villa Pignatelli per la IV edizione della manifestazione “Pignatelli in Jazz” curata da Emilia Zamuner.

Per onorare la memoria di Emilia Gubitosi, fondatrice della Fondazione Napolitano, e della sorella violinista Elsa, si terrà dal 26 al 30 maggio la prima edizione del concorso internazionale di esecuzione per pianoforte e violino sull’isola di Capri in collaborazione con il comune di Anacapri, che ospiterà il concorso pianistico, e con Il Centro Caprense Ignazio Cerio di Capri, che ospiterà il Concorso violinistico. Con l’arrivo della stagione estiva si continuerà ad Anacapri con la XX edizione del Festival Dal barocco al jazz ospitata dalla terrazza dell’Hotel Caesar Augustus e con la XXIII edizione di anacaprifamusica in scena nelle piazze e nei giardini dell’isola azzurra.

“Tornare ai concerti dal vivo con una programmazione annuale – dichiara la direttrice artistica Maria Sbeglia – è il modo che la Fondazione Napolitano ha scelto per offrire una solidità alla ripartenza artistica e culturale”. E aggiunge: “Abbiamo scelto di stringere sodalizi oltre che con i luoghi d’arte anche con altre preziose realtà del territorio, come il Museo della Moda. E soprattutto, al fianco dei nomi dei grandi maestri, abbiamo deciso di puntare sempre di più sulle nuove generazioni di artisti con l’ensemble dei Virtuosi di Sansevero curato da Riccardo Zamuner e con la rassegna Pignatelli in Jazz curata da Emilia Zamuner”