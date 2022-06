Foja in concerto gratuito per l’evento “diSAAbilità (in)visibili”

Venerdì 24 giugno, i Foja si esibiranno gratuitamente a Sant’Antonio Abate in una nuova tappa del tour “Miracoli e Rivoluzioni”. Il concerto, che si terrà nel Parco Naturale in via Lettere alle ore 21.30, rientra nel macro-evento “diSAAbilità (in)visibili” realizzato dall’associazione abatese Tutta n’ata storia col patrocinio morale del Comune.

In più, Dario Sansone, voce dei Foja, interverrà brevemente anche durante l’assemblea pre-concerto. “diSAAbilità (in)visibili” inizierà, infatti, alle 18.30 con un cineforum scomposto che prevede – tra l’altro – la visione di un’inchiesta sulla disabilità visiva e su quella uditiva realizzata dall’associazione e un’assemblea pubblica alle 19.30, dove si parlerà di disabilità in maniera più completa, con la presenza di istituzioni, esperti e testimoni.

Alle 21.30, poi, al via la musica: “Siamo contenti di poter chiudere la serata con il concerto dei Foja”, ha dichiarato il presidente di Tutta n’ata storia, Feliciana Mascolo, “perché sono vicini per ideologia alla mission dell’associazione e, quindi, anche a quella dell’evento”.

I Foja non sono nuovi a Sant’Antonio Abate e venerdì 24 canteranno vecchi e nuovissimi successi. La band partenopea folk-rock è nata nel 2006; nel 2011 ha pubblicato il suo primo album “‘Na Storia Nova”, anticipato dal singolo “‘O sciore e ‘o viento”. Dopo il secondo album “Dimane Torna ‘O Sole” nel 2013, nel 2016 è stata la volta di “‘O treno che va”, fino al quarto – e solo per ora – ultimo album “Miracoli e rivoluzioni”, arricchito da straordinarie collaborazioni come quella con Clementino, con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, con Enzo Gragnaniello...

Trattandosi di un evento che mette la disabilità al centro, gli organizzatori hanno predisposto un’area dedicata alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori: “Vorremmo che nella quotidianità emergesse il concetto di equità”, ha detto la responsabile editoriale Valentina Comiato, “e lo spazio riservato sarà uno dei piccoli gesti concreti che realizzeremo a questo scopo. Ci auguriamo che sarete dei nostri sin dalle 18.30 per poi vivere insieme la musica di Foja”.