Ritorno ai live per i FOJA: concerto alla Casa della musica

Dopo circa due anni di stop forzato, causa limiti previsti dalle normative, i FOJA tornano ad esibirsi dal vivo e lo fanno nella loro amata città. L'ultima occasione fu quando per primi in Italia si esibirono, in sicurezza in piena pandemia, presso il Real Bosco di Capodimonte. Una pausa troppo lunga che ha visto coinvolti migliaia di musicisti e operatori del settore, causando una crisi senza precedenti nel mercato degli spettacoli dal vivo.

La band capitanata da Dario Sansone non si è mai fermata in questi lunghi mesi, continuando a produrre musica e contenuti on line, dall'iniziativa di beneficenza di "Nunn'è ancora fernuta" donando pacchi alimentari alle famiglie bisognose durante il lockdown, ai festeggiamenti per il decennale del loro primo album con la pubblicazione del vinile di "'Na storia nova" e di "DIECI", un cofanetto di 4 CD che raccoglie l'intera discografia, fino ad arrivare all'uscita recente di due brani inediti: “Addo’ se va” e “Tu”. Quest'ultima doppia release è il primo passo di un nuovo corso artistico della band che porterà entro la fine del 2021 all’uscita del loro quarto album ufficiale.



FOJA

in concerto

23 dicembre

dalle ore 21:00

presso Casa della musica - Napoli

in prevendita 13,00 + d.p.

prevendita on line su circuito Go2 e Ticketone

https://www.go2.it/evento/foja_in_concerto/4558

https://www.ticketone.it/eventseries/foja-in-concerto-2926238/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...