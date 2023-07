Torna il Flip – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco

Il Flip – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco torna dal primo al 3 settembre 2023 per un’edizione ancora più internazionale: un festival dedicato al mondo della lettura e dell’editoria, ormai diventa to appuntamento annuale fisso tanto per i lettori quanto per gli addetti ai lavori.

Tante le novità di questa edizione, a partire dalla nuova direzione arti stica: Eduardo Savarese, scrittore e editore di Wojtek Edizioni, ha infatti curato – insieme ai tre organizzatori: la libreria Wojtek, la libreria per l’in fanzia Mio nonno è Michelangelo e il blog letterario Una banda di cefali – un programma di eventi ricco sia per la quantità che la qualità degli in contri, tutti concepiti senza alcun accavallamento di orario, in modo da essere seguiti con facilità dall’intera comunità letteraria che popolerà la città di Pomigliano d’Arco in quel weekend.

Il programma seguirà ancora una volta la formula che si è rivelata vin cente negli anni precedenti: gli appuntamenti mattutini saranno dedica ti alla letteratura per bambini e ragazzi; gli incontri pomeridiani, invece, si rivolgeranno a un pubblico più adulto, con presentazioni di libri, incontri con gli autori e tavole rotonde pensate per interrogarsi sul mondo del libro.

Un’altra novità saranno le sessioni a tema: gli eventi non saranno più disposti in successione casuale, ma raggruppati tematicamente per in terrogarsi in maniera ancora più completa e radicale sul concetto di indipendenza.

La parola in-dipendenza, infatti, sarà scomposta molte volte nelle sue due parti: per generare nuove consapevolezze intorno a questo termine tanto impegnativo quanto ambiguo, il Flip 2023 si articolerà in sessioni IN e sessioni DIPENDENZE, in cui si osserverà ciò che è dentro e ciò che dipende nei discorsi editoriali e letterari.

Tanti gli ospiti, sia nazionali che internazionali, attesi in questa edizione. Tra le prime anticipazioni spiccano i nomi dello scrittore romeno pluri premiato Mircea C?rt?rescu, la scrittrice cilena Cynthia Rimsky, l’italiano Giorgio Vasta; il pittore e illustratore cinese Chen Jiang Hong e il premio Andersen Bruno Tognolini.

Ogni incontro sarà gratuito e ad accesso libero. Le installazioni artistiche saranno ancora una volta affidate al francese Christophe Mourey.