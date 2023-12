Allo Scugnizzo Liberato il docufilm "Flegrea - Un futuro per Bagnoli"

Venerdì 5 gennaio alle 20:30 allo Scugnizzo Liberato, la proiezione del docufilm Flegrea - Un futuro per Bagnoli



Trama

Ai confini della città di Napoli, in una Bagnoli stretta tra la bellezza del litorale flegreo e le rovine dell’ex-Italsider due fratelli, Federica e Ciro, trascorrono i giorni della loro ultima estate da adolescenti.

Sono due ragazzi che sono cresciuti lì, all’ombra dell’altoforno e della non-isola di Nisida. Qui hanno un rapporto unico con il territorio, dove hanno trascorso l’infanzia e vivono le loro vite di ragazzi, e la sua storia di quartiere di resistenza e libertà, incrociando le loro strade con chi non si arrende e cerca di colmare un vuoto trentennale.

Federica e Ciro hanno sogni più grandi di loro, ma sono abituati a metterli da parte in quel territorio tanto bello quanto vessato da tutte le promesse mancate, da una bonifica mai conclusa e da quella fabbrica chiusa ormai da trent’anni, misteriosa e irraggiungibile. Entrambi sanno che, quando l’estate avrà fine, dovranno prendere una decisione. Una scelta che accomuna tantissimi loro coetanei e coetanee: restare a Bagnoli, oppure andare via in cerca di un futuro altrove.

Flegrea - Un futuro per Bagnoli racconta questa storia e la storia di un quartiere, di una comunità che non si arrende.

