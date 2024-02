In piazza del Gesù un flash mob dedicato a Lucio Battisti

Il 5 marzo alle ore 17, in diverse piazze italiane, sono in programma dei flash mob per ricordare Lucio Battisti promossi dal gruppo Facebbok 'Lucio Battisti _flashmob fan lucio' . In occasione dell'ottantunesimo compleanno del grande artista, gruppi di estimatori si riuniranno per intonare insieme “Il mio canto libero”.

A Napoli, l'appuntamento è in piazza del Gesù.

"Tutti possono partecipare all’evento - spiega Sara Casolaro organizzatrice dell'evento -, basta trovarsi sotto l’obelisco nel giorno e nell’orario prefissati, meglio se con una chitarra o uno strumento con sé, ma soprattutto con tanta voglia di divertirsi e cantare insieme per celebrare questo genio della musica italiana".

IN FOTO: Lucio Battisti (dalla pagina facebook Lucio Battisti _flashmob fan lucio)