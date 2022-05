Flash Mob della canzone napoletana alla Stazione Marittima: Napoli lascia i turisti a bocca aperta

Alla Stazione Marittima di Napoli, migliaia di turisti sono stati sorpresi nel pomeriggio di venerdì 13 maggio 2022 da un emozionante flash mob.I passeggeri di tre navi da crociera, al rientro dalla loro escursione in città, si sono ritrovati a essere insieme protagonisti e spettatori di un incredibile flash mob dedicato alla canzone napoletana che ha emozionato tutti.

Gli artisti, camuffati tra i lavoratori del porto, con divise prese in prestito degli operai, hostess, uomini della sicurezza del terminal, hanno iniziato ad intonare due delle canzoni napoletane più famose al mondo, “Funiculì Funiculà” e “‘O sole mio”, lasciando i passeggeri delle navi che si stavano imbarcando a bocca aperta, tra lo stupore generale e l’ammirazione di tutti.

Di certo non si aspettavano di diventare parte integrante di un memorabile evento i migliaia passeggeri delle 3 navi da crociera Wonder of the Sea (la più grande al mondo con i suoi 362 metri di lunghezza), Celebrity Edge e Seabourn Quest, scesi a terra per visitare la città.

Un modo originale e di buon auspicio per accogliere l’avvio della stagione crocieristica, ufficialmente ripartita a pieno ritmo.

Gli artisti, tutti professionisti, di cui alcuni del coro del Teatro San Carlo, che hanno dato vita a questo spettacolare evento: Luca Lupoli (tenore), Lucio Lupoli (tenore), Miriam Artiaco (soprano), Alessandra Krogh (soprano), Luigi Strazzullo (tenore), Nino Mennella (tenore), Antonio Marino (cantante), Alessandro Lerro (baritono), Sergio Valentino (baritono), Mario Cavallini (cantante classico napoletano), Gennaro De Crescenzo (cantante), Rita Ciccarelli (cantante), Cristina Balzano (cantante), Giusy Bruno (cantante), Norma Orabona (soprano), Aurelio Fierro (cantante) e il pianista Lorenzo Traverso.

Il Terminal Napoli Spa, è stato il primo terminal crocieristico polifunzionale a voler regalare quest’accoglienza indimenticabile ai passeggeri delle tre navi, in occasione della prima giornata della stagione crocieristica 2022 in cui tre grandi navi in contemporanea hanno fatta tappa al Porto di Napoli. L’organizzazione dell’evento è stata curata da Mutart Agency e Grandenapoli.it.

Aspettatevi dal porto di Napoli altre incredibili sorprese che il Terminal vorrà regalare. L’amministratore, Tomaso Cognolato, milanese di nascita e, per sua stessa ammissione, napoletano di adozione, ha voluto fortemente, insieme all’ingegnere Valerio Pappacena, questa esilarante iniziativa con l’obiettivo di esternare al mondo intero, l’anima, la vivacità culturale e l’elevata qualità artistica di Napoli, di cui è profondo estimatore.

Lo stupore dei presenti, unito all’emozione che solo la canzone napoletana sa regalare, ha reso questo evento magico e memorabile: i turisti sono certamente ripartiti con Napoli nel cuore.