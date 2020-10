Fitness, wellness e rieducazione motoria: a Napoli serata evento con le eccellenze nazionali

Una serata-evento organizzata dall’imprenditore napoletano Luca D’alterio, attivo nel settore fitness, wellness e rieducazione motoria, che ha messo a confronto - e in rete per lo sviluppo di future sinergie - alcune fra le eccellenze nazionali del comparto. Oltre cinquanta sono stati i professionisti fra medici, fisioterapisti, posturologi, personal trainer, campioni di body building, esperti in scienze motorie e dell’alimentazione, biologi e nutrizionisti arrivati da tutta Italia per onorare l’invito dell’imprenditore Luca D’Alterio, anch’egli eccellenza del settore, nella splendida location napoletana di Villa Vittoria a Posillipo della famiglia Tagliamonte, in via Petrarca, per la tradizionale convention annuale con dibattito e serata di gala promossa da D’Alterio, occasione per festeggiare anche il suo compleanno.

“Organizzo ogni anno questa iniziativa - spiega Luca D’alterio, titolare del centro Mvm Lab, fra le eccellenze del settore della rieducazione motoria - con lo scopo di mettere in rete le tante specializzazioni diverse del settore fitness e wellness, condividere stima professionale e creare sinergie anziché concorrenza, per coinvolgere tutti questi esperti in una nuova concezione di movimento, esercizio fisico e terapeutico che possa abbracciare, integrare e completare il frutto dell’evidenza scientifica e che possa sempre più essere divulgata. L’obiettivo finale, in fondo, è sempre e solo uno: aiutare a stare bene, subito, con risposte di beve periodo, le persone che a causa di tanti fastidi, disturbi muscolo scheletrici, sintomatologie dolorose e problemi derivanti dallo stress della vita quotidiana si rivolgono a noi. Con il mio centro Movement Lab e con la mia academy di formazione voglio proporre soprattutto un ‘metodo’, una mia concezione innovativa e multidisciplinare di esercizio fisico e terapeutico. Facciamo molta formazione on line e off line, dal vivo e in presenza cioè. La prima edizione del nostro videocorso on line Mvm therapy, il riassunto di tante esperienze sul campo a vantaggio dei professionisti della salute, ha avuto un grande successo ed è stato acquistato da oltre 800 persone. Ora è disponibile la seconda edizione, Mvm therapy 2”.

Fra i protagonisti del dibattito, moderato dal giornalista Enzo Agliardi, insieme con Luca D’Alterio, alcuni dei principali professionisti del fitness e del wellness come Pierluigi De Pascalis, esperto in Scienze motorie e della nutrizione; Filippo Zanella, fisioterapista gestore di corsi on line e video formativi di riabilitazione ed esercizio terapeutico, una sorta di Netflix della fisioterapia on line; Luigi Colbax, personal trainer e consulente di fitness; Valeria Galfano ed Emiliano Caputo, nutrizionisti e campioni di body building; Claudio De Michele, campione di body building ed esperto di movimento e preparazione alla performance; Antonio Pacilio, podologo e posturologo e Renato D’Auria, esperto di fitness metabolico.

Alla serata di gala hanno partecipato, fra gli altri, le attrici Nicoletta D’Addio (protagonista a teatro di “Troppo napoletano” e nella prossima stagione della serie “Il commissario Ricciardi” su Rai 1 dai libri di Maurizio De Giovanni), Angela Bertamino (“Un posto al sole”) e Diletta Acanfora, il direttore generale della Sartoria Dal Cuore Damiano Annunziato, Lorenzo Crea Direttore di “Retenews24” e “GT Channel” e altri personaggi del mondo della moda, dell’imprenditoria e delle professioni.