Fior Di Satira: la mostra solidale del vignettista Marco Gaucho Filippi

Quando Dal 07/08/2023 al 27/08/2023 Orario non disponibile

#FiorDiSatira è il titolo della nuova mostra solidale di Marco Gaucho Filippi, in arte MGF, vignettista per il sito del settimanale L'Espresso e per il quotidiano Metropolis.

Circa 60 vignette che spaziano dalla politica all'attualità, dalla cronaca al costume, sempre puntando l'indice e la matita contro i mali, le contraddizioni e le ingiustizie del nostro Paese, in difesa dei diritti dei più bisognosi.

La satira di MGF non è mai banale. Le sue illustrazioni escono dal foglio e cercano di rendere il mondo un posto più giusto.

La mostra si terrà ad Agerola dal 7 al 27 agosto, all'interno del giardino della Tabaccheria Sabato Cuomo, in via Principe di Piemonte 13.

L'ingresso è libero e chi vorrà potrà lasciare un'offerta volontaria. L'intera somma raccolta sarà devoluta in beneficenza all'Associazione di Volontariato Crisalide (sezione di Agerola), una Onlus che da anni promuove l'inclusione sociale di persone diversamente abili.