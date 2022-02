Finissage della mostra "Universi Femminili"

Prolungata, chiude giorno 11 febbraio Universi Femminili, la mostra fotografica collettiva a cura di Ljdia Musso ospitata nello studio d'arte di Antonio Conte.

La collettiva ha visto esposti insieme gli scatti di Nella Tarantino, Barbara Cannizzaro e Ljdia Musso.



In occasione del finissage la presentazione del libro di fantascienza distopica NA013, Autoproduzioni /Magmata Edizioni con l'autore Gioacchino Somma e Alfonso Gargano.

Durante la presentazione verranno lette alcune pagine del libro accompagnate dalle musiche scritte dall'autore a corredo del testo.

Gioacchino Somma, classe 1971 di Castellammare di Stabia, prima di essere scrittore è musicista Electro Tekno Industrial.

Noto come Vulgar Bit, "Vulgar is my reflections" è il suo primo album.

In precedenza, nel 2013, sotto il nome di JKz era uscito "Reset the system".



Dopo la presentazione si svolgerà una performance di body painting con l'artista Francesca Pacelli e Ljdia Musso, musiche di Vulgar Bit.