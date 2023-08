Meta di Sorrento, la finale del torneo dei Rioni

Domenica 6 agosto presso il campo Comunale Ivan Porzio si terrà l’atto conclusivo del IV Torneo dei Rioni, appuntamento ormai fisso del cartellone di eventi del comune costiero, guidato da Peppe Tito.

A contendersi il trofeo che per 3 anni è stato appannaggio del Rione Via Angelo Cosenza, saranno Mariano Ruggiero e Santa Lucia, entrambe protagoniste di una rotonda vittoria per 4-0 nelle semifinali di mercoledì 2.

Da quest’anno, il forum, con il presidente Valentina Wurzburger e l’ausilio del consigliere delegato alle politiche giovanili Francesco Miccio, ha inteso creare a corredo della manifestazione sportiva, momenti di socialità ed aggregazione per tutta la famiglia.

Per deliziare il palato si sono susseguiti, i panini dal Gigante, le granite di Tonino dell’Incontro, e domenica ci attende la friggitoria di Mery Fritt Food.

Momenti di intrattenimento e di spettacolo sono stati organizzati sia all’inaugurazione della manifestazione sia per la conclusione della stessa, con la presenza delle ballerine di Academy, guidate dalle maestre Ida De Vivo e Valeria Esposito, ed infine per i più piccini momenti di animazione con i gonfiabili di Animazione Durante.

Per la finale Tito e Miccio hanno inteso allargare l’invito a tutti i delegati alle politiche giovanili ed i presidenti dei forum del comprensorio per condividere un momento conclusivo di festa, durante la premiazione.