A Napoli la finale di Miss Europe Continental

Tutto pronto per la grande finalissima di Miss Europe Continental. L’undicesima edizione del concorso ideato da Alberto Cerqua anche per questa occasione è infatti pronta ad incantare il pubblico di tutto il mondo attraverso le sue ormai tradizionali e attesissime “olimpiadi della bellezza”. L’appuntamento è per domenica 5 novembre 2023 alla Mostra d’Oltremare di Napoli presso la scintillante cornice del teatro Mediterraneo con un palco stellare pronto ad accogliere le Miss.

Per i giornalisti l’ingresso sarà possibile dalle 18.30, mentre dalle 19.30 arriveranno tutti gli ospiti, pronti a concedere interviste e scatti a tutti gli interessati e infiammare un red carpet delle grandi occasioni.

La conduttrice sul palco sarà Veronica Maya, che rinnova così il sodalizio stretto con Alberto Cerqua, mentre Marco Senise sarà tra il pubblico, in qualità di Inviato Speciale, insieme a Maria Monsé. Antonella Salvucci condurrà la serata dal backstage. Una squadra forte che saprà dipanare al meglio ogni fase del concorso per una serata da grande show con fascino e bellezza, per far sì che tutte le partecipanti possano farsi conoscere al meglio e avere la giusta occasione di imporsi e iniziare a costruire il loro futuro artistico.

Tra l’altro, sono tanti gli ospiti attesi sul red carpet: le Miss in giuria Valentina Kishko dalla Grecia, Ariane Maciel dal Paraguay, Nelly Rai da Cipro e Valentina Turatti dall'Albania e il cast della kermesse. Sfileranno sul tappeto rosso poi volti molto popolari come Beppe Convertini, Alessandro Cecchi Paone, Patrizio Rispo, Francesca Giuliano, Imma Pirone, Raffaella Di Caprio, Massimiliano Morra, Eva Henger col marito Massimiliano Caroletti produttore cinematografico. E ancora, vedremo sul red carpet Mariano Catanzaro da La pupa e il secchione , l'attrice e attivista Stefania Zambrano, Gianluca Benincasa autore di un atteso libro e protagonista delle ultime cronache rosa, Paky Maione da Amici, Marika Gambardella da Mare Fuori.

Ci saranno poi gli attori Marzio Honorato, Fabio Mazzari, Anna Capasso, Cinzia Clemente e per la musica Nelson e Sher B, e ancora dai successi di canale 8 la conduttrice e attrice Diletta Acanfora e poi Elena Campanile, entrambe reduci con Convertini dal grande successo di Azzurro - storie di mare su rai 1 e il modello Nicola Coletta.

Partner di questa undicesima e scintillante edizione sono Ivoryone Swimwear, L’Orafo Mediterraneo, Oliver Weber Collection e Curly’s Way.

IN FOTO: Valentina Kishko