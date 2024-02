La Filcams CGIL Campania presenta i “Tombolati” di Barbara Karwowska

La Filcams CGIL Campania presenta il libro/progetto “Tombolati” di Barbara Karwowska, edito da Giammarino Editore, martedì 20 febbraio, alle ore 17.30, presso il Salone Filcams in piazza Garibaldi n.101 a Napoli nell’ambito del progetto “OpenFilcams”.



Il volume contiene 90 ritratti realizzati dall’artista a soggetti, famosi e non, ai quali ha fatto estrarre tre numeri dal tipico “panariello” della tombola con il quale ha girato la città e la provincia di Napoli a caccia di personaggi facendogli poi scegliere quello il cui significato avesse, nella smorfia, la migliore relazione con la persona che lo aveva estratto che, a questo punto, veniva da lei dipinto- olio su tela- diventando così il “tombolato” di quel numero. Una “pensata” tipicamente napoletana, tra arte e tradizione, che solo a un’anima ormai mediterranea poteva in mente. Anzi, in mente-cuore.



Barbara Karwowska è nata a Danzica in Polonia ma risiede da oltre trent’anni a Napoli, città della quale è- senza dimenticare le proprie radici- perdutamente innamorata e dalla quale trae continuamente ispirazione per la sua arte che culmina nel progetto “Tombolati” e nella caratterizzazione di un colore tutto suo, tratto proprio dalla tombola napoletana: il “Rosso Karwowska”.



Al termine della serata, la rock band “Nebra” si esibirà con un repertorio di songs, ispirate a miti e favole dell’antica tradizione popolare napoletana e dai racconti di Matilde Serao, con un filo continuo con temi di attualità tanto da diventare metafore della vita odierna. La band è formata da quattro musicisti con ampia attività musicale in curriculum: Aurora Pelosi (voce), Biagio Valenti (chitarra), Antonio Masciandaro (basso) e Alfredo Manzo (batteria). Attualmente, sono impegnati nella lavorazione del terzo disco.



Interverranno: la Segretaria Generale della Filcams CGIL Napoli-Campania, Luana Di Tuoro; l’editore Gino Giammarino; il Console onorario della Repubblica di Polonia in Campania, Dario del Verme; il Presidente A.N.S. Dipartimento Campania, Domenico Condurro e lo scrittore, critico d’arte e vicepresidente dell’A.N.S. Dipartimento Campania, Maurizio Vitiello.