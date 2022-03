A Ischia il seminario "Figure professionali della nautica e certificazioni"

Le figure professionali nell’ambito della nautica da diporto, i ruoli degli organismi notificati e le certificazioni di sicurezza. Sono solo alcuni dei temi che saranno oggetto del seminario che si terrà venerdì 18 marzo, a partire dalle 10:30, all’auditorium dell’I.I.S. di Ischia, interamente dedicato alle competenze richieste e alle opportunità lavorative nel mondo della nautica da diporto successive alla privatizzazione del Registro Navale (RINA) e all’allargamento degli enti preposti alle certificazioni.

Un’offerta formativa interamente dedicata ai diplomati dell’indirizzo Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ex Nautico) organizzato in collaborazione dell’ANS, organismo notificato alla Commissione europea per la nautica da diporto.

I giovani studenti dell’I.I.S. Mennella incontreranno gli specialisti del settore all’interno dell’auditorium scolastico: un’opportunità, per i possessori del titolo “Addetto alle visite e ai controlli sulle unità da diporto”, di ampliare le proprie conoscenze professionali in vista della carriera nel settore e di possibili sbocchi lavorativi.

Il seminario è previsto dal Decreto Interministeriale del 4 novembre 2016 in attuazione del Dlgs n.5 del 11/01/2016 (Direttiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/11/2013), ed il cui programma prevede:

• Introduzione e saluti prof.ssa Giuseppina Di Guida – Dirigente dell’I.I.S .“C. Mennella”

• Il ruolo del perito tecnico industriale nella sicurezza e qualità delle macchine e impianti Ing. Sabato Polzone – Docente Istituto Tecnico Nautico Trasporti e Logistica

• Il ruolo degli Organismi Notificati e le opportunità per i giovani Vito Calise – Direttore ANS

• Certificazioni di bordo e procedure di rilascio Cap. Salvatore Farina – Direzione ANS

• Marcatura CE e laboratori di prova Ing. Serena Castaldo – Direzione Tecnica ANS-CE

• “Da alunno a ispettore per il diporto”: Andrea Impagliazzo – ex studente Istituto Tecnico Nautico Trasporti e Logistica.

Il seminario si svolgerà in presenza nel rispetto della normativa anti-Covid.