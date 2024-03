Fiere di Pasqua 2024 al centro storico di Napoli: ecco tutte le strade con i mercatini

A partire dal 26 marzo e fino al 6 maggio, torna al centro di Napoli l'appuntamento con i Mercatini e le Fiere di Pasqua, tra artigianato ed eccellenze gastroniche.

Il Comune di Napoli ha infatti lanciato, a fine febbraio, un bando dedicato (la cui scadenza era fissata al 15 marzo) proprio per la concessione di ben 149 posteggi temporanei per la manifestazione che si svolgerà nell'ambito del territorio della Municipalità 2.

Questo l'invito alla partecipazione lanciato sui social - poco prima della scadenza del bando - dall'Assessorato alle Attività Produttive, Turismo, Legalità della II Municipalità: "Amanti dell'artigianato e creativi di ogni tipo, è il Vostro momento di brillare! I Mercatini di Pasqua di Napoli vi aspettano per mostrare al mondo le vostre creazioni uniche.

Dove? Nel cuore pulsante di Napoli, dove la tradizione incontra l'innovazione.

Quando? Questa Pasqua diventa l'occasione perfetta per esplorare e scoprire.

Che tu sia alla ricerca di quel pezzo speciale per la tua casa o desideroso di ammirare l'ingegno locale, i nostri mercatini sono il luogo dove l'arte, l'artigianato e le idee prendono vita.

Per gli espositori: questa è la vostra occasione per far conoscere il vostro lavoro, creare nuovi contatti e, perché no, dare una svolta al vostro business.

I Mercatini di Pasqua non sono solo una vetrina, ma un trampolino di lancio verso nuove opportunità.

Unisciti a noi per una celebrazione di comunità, creatività e cultura. I Mercatini di Pasqua di Napoli ti aspettano per un'esperienza indimenticabile, dove ogni acquisto sostiene l'artigianato locale e porta a casa un pezzo di Napoli.Non perdere questa occasione unica! Vieni a scoprire, esplorare e lasciati ispirare"

Ed ecco l'elenco delle aree della Municipalità 2 individuate nel bando per i posteggi temporanei:

1 Piazza Dante

2 Via Diaz/Largo Berlinguer

3 Cortile S. Chiara

4 Piazza Salvo D'Acquisto (lato Monumento)

5 Piazza Salvo D'Acquisto (lato Pignasecca)

6 Via Cervantes

7 Piazza Mercato

8 Piazza Bovio

9 Piazza del Gesù

10 Piazzetta Casanova

11 Piazzetta Portanova

12 Rampe San Marcellino

13 Via Cortese