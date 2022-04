Fiera del turismo sull'acqua: l'appuntamento sul Golfo di Napoli

Una fiera del turismo sull'acqua a tutti gli effetti, non solo sul fronte tecnico organizzativo, ma anche e soprattutto in termini di operatività e sinergia diretta con i tour operator partner. Questo è l'obiettivo di RadaHotel e del suo fondatore.

La nuova agenda di eventi programmati sull’acqua lanciata da Marco Forlani è stata presentata ufficialmente agli agenti di viaggio e alle principali associazioni di categoria lo scorso 8 aprile.

La data ufficiale per il prossimo evento, ovvero per la settima edizione della Fiera del turismo sull’acqua, è il 21 aprile, a partire dalle ore 20.00 al Molo Luise di Napoli.

E per chi non fosse riuscito a riservarsi un posto a bordo, Rada Hotel ha già programmato l’ottava edizione, che si terrà il 28 aprile, esattamente una settimana dopo.

La fiera punterà a dare ampia visibilità dell’offerta turistica dei principali tour operator dell’outgoing, esperienze in catamarano e luxury yacht e del segmento dell’incoming organizzato, grazie anche alla forte passione dei commerciali in grado di creare un valore aggiunto all’iniziativa.

Che cos’è la Fiera del turismo sull’acqua?

Trattasi di una serata evento, un workshop realizzato in esclusiva da RadaHotel per la promozione dei pacchetti esclusivi che verranno presentati agli agenti di viaggio che saranno a bordo.

Verranno presentate le sinergie consolidate con i principali Tour Operator, boutique hotel di charme e del travel yacht per soggiorni, tour, weekend in catamarano, crociere in yacht, viaggi individuai e di gruppo in Italia e all’estero che saranno il cuore dell’offerta turistica per l’estate 2022.

Ai tavoli del workshop, i principali tour operator italiani di riferimento, che da sempre ricordiamo sono i fondatori ed i garanti dei viaggi organizzati senza pensieri:

Alba Travel, esperti del settore che da sempre affiancano le agenzie diventandone punto di riferimento fondamentale.

Boscolo, professionisti che da sempre mettono al centro l’attenzione al cliente per rendere il suo viaggio un’esperienza unica.

Cortes Travel, agenzia giovane e dinamica che in maniera flessibile propone ai suoi clienti viaggi con mete turistiche sempre affascinanti, anche per scopi culturali e religiosi in viaggi di gruppo.

Webins, compagnia assicurativa esperta dedicata al settore del turismo.

Sangemini Palace, Hotel di Lusso in Umbria, un rifugio storico che unisce relax ed eleganza per un’esperienza indimenticabile nel cuore del borgo medievale di San Gemini.

Rada Hotel, che da sempre è tra le migliori soluzioni per le esperienze e vacanze in barca.

Non può mancare in questa serata evento anche il divertimento: RadaHotel punta per la fiera del turismo sull’acqua sulla buona musica, finger food tipici della tradizione partenopea, con ingredienti ricercati a km zero, ed ottimi Aperol Spritz, godendosi il magnifico panorama del lungomare di Mergellina.