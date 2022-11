Torna la storica Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Martedì 22 novembre alle 11,30 in Piazza San Gaetano si inaugura la 151° edizione della Fiera Natalizia a San Gregorio Armeno.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Le Botteghe di San Gregorio Armeno”, "perpetua l’antica tradizione rivolta a quanti, nell’ambito delle festività natalizie, riconoscono nell’arte presepiale napoletana - spiega una nota stampa - un grandioso esempio fatto di cultura e storia, declinata all’interno del meraviglioso messaggio che ci viene trasmesso dalla nascita del Bambino Divino".

La manifestazione, che vedrà Marisa Laurito - già eccezionale testimonial di Napoli e delle sue secolari tradizioni - come madrina e vedrà partecipazione del Sindaco, Gaetano Manfredi, dell’Assessore alle Attività Produttive, Teresa Armato, nasce nell’ambito della fattiva collaborazione fra le Associazioni “Le Botteghe di San Gregorio Armeno” e quella dell’“Arte Presepiale San Gregorio Armeno” che raccoglie gli ambulanti. Riaffermando, in tal modo, l’unione fra gli Artigiani che operano in modo armonico e condiviso anche con le realtà delle Associazioni del Terzo Settore, con le quali si è impegnati in una forte azione di rilancio del territorio del Centro Antico della città, si ricordano fra le altre L’Altra Napoli Onlus.

A tal proposito “Le Botteghe di San Gregorio Armeno” lavorano, alla realizzazione di una Scuola per la formazione di giovani nell’artigianato presepiale, il Presidente dell’Associazione, il maestro Vincenzo Capuano, che brinderà con gli illustri Ospiti, dichiara: “Siamo impegnati in una forte azione per il rilancio di San Gregorio Armeno, perché si crei un volano permanente per la crescita e l’affermazione nel tempo del nostro prodotto di alto artigianato. Alle Istituzioni, sempre attente e sensibili, chiediamo, fra l’altro, di aprire l’iter per la procedura, per l’applicazione della tutela delle attività artigianali tradizionali ex articolo 52 del d.lgs. 42/2004 in favore della zona di San Gregorio Armeno, oltre che di altre aree con forte vocazione artigianale, nonché di tener vivo il confronto, già da tempo avviato, per la creazione della Scuola di Formazione dell’Arte Presepiale principalmente rivolto ai giovani. Auguriamo a tutti un sereno Natale nel segno del Presepio Napoletano e della sua tradizione secolare”

Altri invitati all'inaugurazione della storica Fiera:

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli dott.ssa Sorrentino

Il Presidente della IV Municipalità dott.ssa Maria Caniglia

Il Presidente della II Municipalità Dott. Roberto Marino

L'Arcivescovo di Napoli don Domenico Battaglia

Comandante Polizia municipale IV municipalità Dott. Maraffino

Il presidente della BCC Napoli Amedeo Manzo

Presidente Camera un Commercio di Napoli Dott. Ciro Fiola

Dott.Salvatore Buonomo Beni Culturali

Il Dott. Luigi La Rocca Beni Culturali

Presidente dell' Associazione Artigianale arte presepiale Samuele Marigliano