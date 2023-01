Torna il Napoli Print&Cut: la fiera dedicata alla stampa e alle arte grafiche

Napoli Print&Cut è ormai una certezza per gli operatori della stampa e del taglio provenienti da tutta la regione Campania e dai territori limitrofi. Ancora una volta Giorgio De Riso, fondatore e promotore dell’evento, ha coinvolto i maggiori brand del settore che esporranno i propri macchinari e prodotti presso l’Hotel Gli Dei a Pozzuoli.

L’edizione del 2023 di Napoli Print and Cut sarà rappresentata da una grande novità, infatti è stata confermata la partecipazione di Aifil (Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose) che sarà presente con Gennaro Russo, Segretario Area 6 (Campania, Puglia, Basilicata, Molise). Nello specifico AIFIL effettuerà dei workshop gratuiti di formazione con dei consulenti specializzati. Si darà spazio alla figura “dell’artigiano tecnologico” che rappresenta il presente e futuro di tutto il settore.

La manifestazione si svolgerà il 16, 17 e 18 febbraio e vedrà in campo tutti gli operatori del settore che hanno sostenuto questo evento dall’inizio ed è aperto a tutti gli addetti della stampa, taglio e arti grafiche.

Da cinque edizioni tutti gli espositori del Napoli Print&Cut propongono le novità del settore e illustrano tutte le caratteristiche utili affinché, chi decide di investire, venga informato e assistito nel proprio lavoro.

Il mondo delle arti grafiche è in continua evoluzione e Napoli Print&Cut rappresenta un’opportunità gratuita e a km zero per tutti i titolari di tipografica e più in generale stampatori. Giorgio De Riso, titolare tra l’altro della Smollder che da 20 anni si occupa del settore dei servizi e vendita di macchina da stampa, ha creato di fatto un gruppo di esperti del settore che da anni vivono in prima persona questo mondo.

Alla quinta edizione si è arrivati grazie al lavoro di tutti i partecipanti che da sempre credono in questo evento di conoscenza e crescita lavorativa. I numeri della manifestazione e il successo ottenuto in questi anni, sono stati fondamentali per arrivare ad oggi. L’evento sarà seguito anche quest’anno da iLike Communication, società di comunicazione napoletana di Peppe Accardo, che ha sviluppato Napoli Print&Cut sui social e nelle campagne ADV profilando il pubblico più interessato e creando una fanbase di partecipanti attivi. L’evento si svolgerà presso l’Hotel Gli Dei, in via Coste D’Agnano n° 21, Pozzuoli (Na).

L’ingresso alla fiera è gratuito così come il parcheggio, basta richiedere l’invito al numero 392 288 3152, alla mail info@napoliprintandcut.it o direttamente sul sito www.napoliprint&cut.it.