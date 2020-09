Fiera Magica a La Birreria: mostra mercato degli artigiani, musica e laboratori creativi

Hai mai posseduto un cappello magico? Tutti quanti, grandi e piccini, ne vorremmo uno per realizzare i nostri desideri. I più piccoli potranno realizzarne uno personalizzato partecipando a uno dei laboratori in calendario della quattro giorni dedicata alla magia che si svolgerà, dal 10 al 13 settembre, all'interno del centro commerciale La Birreria, in piazza Madonna dell'Arco, nel quartiere napoletano di Miano.

La rassegna soddisfa le esigenze di sogno e gioco dei più piccoli con i laboratori creativi, ma pensa anche ai più grandi con il mercatino artigianale. Le attività si svolgeranno tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 21.

Il programma. Dalle ore 10, e per tutta la durata della rassegna “Fiera Magica”, sarà possibile visitare la mostra mercato di artigianato; mentre il giorno dell’inaugurazione, dalle ore 17 alle ore 19, i più piccoli verranno invitati a partecipare al laboratorio “Crea il tuo cappello magico”. Venerdì 11 settembre: il pomeriggio sarà caratterizzato da un concerto di musica irlandese; mentre sabato 12, la magia conquisterà gli adulti con gli specialisti di chiromanzia per lettura (gratuita) delle carte.

Le attività della Fiera Magica si svolgono nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale

Il luogo. Le attività si svolgono nel centro commerciale La Birreria, nel quartiere napoletano di Miano, sorto in luogo del birrificio Peroni grazie a un progetto di riqualificazione fortemente voluto dal Gruppo Cualbu, che ha affidato la gestione della struttura alla società Svicom