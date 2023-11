Alla Mostra d’Oltremare torna Creattiva Napoli, il Salone nazionale delle arti manuali

Da venerdì 10 a domenica 12 novembre 2023 alla Mostra d’Oltremare (padiglioni 5 e 6) si apre il sipario sulla dodicesima edizione di Creattiva Napoli, il Salone nazionale di Promoberg (www.bergamofiera.it) dedicato al variegato e multicolorato pianeta delle arti manuali e del ‘fatto a mano’. Nella prima giornata, in concomitanza con l’apertura della manifestazione (ore 10), è prevista una breve cerimonia d’inaugurazione, con gli interventi del presidente della Mostra d’Oltremare, Remo Minopoli, del presidente di Promoberg, Luciano Patelli, di Carlo Conte, direzione Fiere e Mice Promoberg e di Chiara Marciani, Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli.

I numeri di Creattiva Napoli 2023 - Sui 6mila metri quadrati dei due padiglioni del polo fieristico (accesso consigliato, viale J.F. Kennedy n. 54) le migliaia di appassionate (chi partecipa a Creattiva è nella stragrande maggioranza dei casi al femminile) che raggiungeranno Napoli da tutta Italia troveranno come sempre migliaia e migliaia di prodotti, messi in vetrina da una novantina di imprese provenienti da dodici regioni italiane e quattro paesi stranieri (Spagna, Ecuador, India e Polonia). La rappresentativa di casa si conferma la più numerosa: ben 28 le imprese della Campania, la maggior parte con sede nella Città Metropolitana di Napoli e provincia (22 imprese), seguite da Avellino (3), Caserta (2) e Salerno (1). Sul secondo gradino del podio regionale si conferma la Lombardia, con quindici imprese; terzo posto per il Veneto, con otto imprese. Dopo i grandi successi ottenuti sin da debutto (nel 2008) alla Fiera di Bergamo, il capoluogo partenopeo dal 2012 è l’abituale e bellissima ‘seconda casa’ di Creattiva. Quest’anno la manifestazione ha calato un poker di edizioni, sommando alle due edizioni di Bergamo e a quella di Napoli, un nuovo appuntamento alla Fortezza da Basso di Firenze. Complessivamente il solone dedicato alla fantasia all’ennesima potenza richiama ogni anno centinaia di imprese e oltre 130 mila appassionate da tutta Italia e in parte anche dall’estero.

Ricca area espositiva e centinaia di eventi - Oltre all’area espositiva, dove si può trovare tutto il meglio per realizzare con le proprie mani dei prodotti unici, che siano da mettere in bella evidenzia in casa, o da indossare, oppure da regalare alle persone più care nelle giornate di festa, le creative hanno come sempre a disposizione centinaia di eventi proposti dagli organizzatori e dagli stessi espositori a cui partecipare: laboratori, corsi, dimostrazioni e work shop, tutti ideati per trasformare il pubblico nell’indiscusso protagonista della manifestazione. Molto gettonati in particolare i corsi, durante i quali i visitatori realizzano personalmente i progetti proposti dagli espositori, e le dimostrazioni, ovvero le attività con tempi più rapidi durante le quali il pubblico di Creativa assiste con tanta curiosità e voglia di apprendere quanto messo in pratica dal vivo da parte degli esperti.

Creattiva ha il grande merito di far apprendere dal vivo, da mani e menti sapienti, le tecniche e i materiali migliori per creare prodotti personalizzati, spaziando dalla bigiotteria al cucito creativo, dalla decorazione al découpage, dai lavori a maglia, alle macchine per cucire, passando per il ricamo e il merletto, la pittura, la ricchissima gamma di filati, lane e tessuti, oggettistica varia, paste, ceramiche, patchwork, saponi, stencil, vetro e molto altro ancora.

La novità principale della 12esima edizione riguarda Creattiva Show Lab, un nuovo spazio gratuito con corsi e intrattenimento per imparare nuove tecniche e raccogliere spunti creativi. La partecipazione ai corsi è gratuita. Molto attesa è poi l’Area Ricamo allestita nel padiglione 5, con dozzine di corsi e dimostrazioni durante i tre giorni di fiera, che consentono al pubblico di apprendere i segreti di questa autentica arte, direttamente dagli esperti, portatori di antiche tradizioni che stanno conoscendo una seconda giovinezza e di rare abilità manuali.

Programma corsi e dimostrazioni: www.fieracreattiva.it/napoli-creattiva/programma-corsi/

Molto apprezzata anche quest’anno l’iniziativa riservata ai docenti, che ha consentito a chi si è registrato sul sito di accedere gratuitamente (fino ad esaurimento posti) alla manifestazione. Creattiva ha fatto emergere quanto le arti manuali stimolano la fantasia, la manualità, il confronto e l’inclusione, in particolare nei bambini e nelle cosiddette fasce deboli (anziani e fragili). Gli insegnanti a Creattiva indossano quindi i panni di ‘allievi’ in arti creative, per poi trasferire le stesse nelle classi ai loro piccoli alunni.

Napoli Creattiva è organizzata da Promoberg (Fiera Bergamo) con il supporto della Mostra d’Oltremare di Napoli e il Patrocinio del Comune di Napoli.

< – sottolinea Luciano Patelli, presidente di Promoberg -. Ringrazio il presidente della Mostra d’Oltremare, Remo Minopoli, e tutto il suo staff, per la proficua sinergia che ci consente di allestire nel migliore dei modi la manifestazione, e il Comune di Napoli, che ci ha rinnovato il Patrocinio. Con Creattiva portiamo in fiera un evento molto popolare, basato sulla creaitivà e sulla condivisione, e capace di riunire almeno tre generazioni diverse. Mi piace sottolineare quanto il nostro legame con Napoli si sia ulteriormente rafforzato quest’anno, con l’allestimento per la prima volta in Fiera Bergamo di Comicon, uno tra i maggiori festival pop crossmediali in Europa nato e sviluppatosi a Napoli: Creattiva e Comicon, così come Promoberg e Mostra d’Oltremare, sono due esempi bellissimi di come si possa fare rete anche tra realtà fieristiche diverse, ma accomunate da progetti di qualità, nel segno della condivisione, della passione, della fantasia e della creatività. Il nostro impegno è di crescere ancora, per tagliare nuovi importanti traguardi davanti allo splendido golfo di Napoli”.

"Creattiva rappresenta un appuntamento imperdibile per chi vuole fare della propria creatività un hobby o un lavoro grazie ai numerosi corsi che si tengono durante La fiera delle Arti Manuali qui alla Mostra d'Oltremare - dice Remo Minopoli, Presidente della Mostra d’Oltremare -. Grazie a questo evento si consolida la bella sinergia con Bergamo e si offre la possibilità alle aziende italiane ed estere di sfruttare l'occasione di farsi apprezzare dal pubblico di appassionati".

“Dal 2012 Creattiva può contare sulla Mostra d’Oltremare di Napoli, un polo fieristico bellissimo, accogliente e gestito da professionalità riconosciute – spiega Carlo Conte, Direzione Fiere e Mice Promoberg -. Il dato degli espositori e la loro provenienza (dodici regioni italiane, da Nord a Sud, e quattro paesi stranieri) conferma quanto il nostro evento sia dagli stessi molto apprezzato e riconosciuto quale appuntamento di riferimento del settore. Le imprese investono in Creattiva Napoli perché riconoscono la preparazione del pubblico, il loro forte desiderio di conoscere ed approfondire le nuove tecniche, i prodotti innovativi e di frequentare le decine di corsi e attività proposte nel corso della manifestazione. Creattiva è fucina e amplificatore di idee creative, che le nostre appassionate visitatrici traducono nella realizzazione di oggetti unici. Così come avviene a Bergamo, anche a Napoli Creattiva richiama appassionate non solo della regione che ci ospita, ma da tutta Italia, con importanti ricadute in termini di indotto per il territorio”

"Quest'asse con la Fiera di Bergamo risalta il ruolo della Mostra d'Oltremare come polo fieristico in grado di attrarre realtà nazionali ed internazionali - spiega Maria Caputo, Consigliera delegata di MdO -. Siamo certi che il rapporto consolidato con Promoberg anche quest'anno porterà al successo di Creattiva".

“Torna Creattiva alla Mostra d’Oltremare e c’è una grande attesa per questo appuntamento giunto alla dodicesima edizione – dichiara Chiara Marciani, Assessore ai Giovani e al Lavoro del Comune di Napoli - La Mostra delle arti manuali è divenuta infatti un importante punto di riferimento in un settore che conta migliaia di appassionati e di addetti in tutta Italia. Si tratta di una vetrina importante per molti giovani di Napoli e per tante piccole aziende che, in fiera, mettono in mostra i loro talenti e le loro creazioni ottenendo una visibilità importante e un confronto costruttivo con realtà consolidate provenienti da ogni parte d'Italia. Ci sembra fondamentale sostenere, anche in questo modo, le imprese del nostro territorio e favorire ogni occasione di crescita e collaborazione con altre realtà italiane. Lo scorso anno c’è stata una grandissima affluenza di pubblico e sono certa che quest'anno supereremo i numeri del 2022".

Biglietti - I ticket sono acquistabili direttamente presso le casse della Mostra d’Oltremare, oppure (con tariffe agevolate) online al link: https://fierabergamo.midaticket.it/Event/717/Dates

L’ingresso consigliato (in quanto il più vicino ai padiglioni 5 e 6), è quello di Viale Kennedy 54

Ticket: intero 9 euro (online 8 euro); ridotto plus 7 euro (online 6 euro). Ingresso a partire dalle ore 17 (escluso la domenica) 5 euro (online 4 euro). Ingresso gratuito: bambini fino a 9 anni compiuti; docenti (su prenotazione, n. limitato di biglietti gratuiti disponibili); persone con invalidità al 100% + un accompagnatore (che ha diritto alla stessa tipologia di biglietto, che vanno ritirati direttamente in loco presso la biglietteria, previa verifica dei requisiti).

Info: www.fieracreattiva.it/napoli-creattiva/ – E-mail: creattiva@promoberg.it