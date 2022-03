La Fiera del Baratto e dell'Usato torna a Napoli

€ 5,00 - gratuito under 12 e over 70

Prezzo € 5,00 - gratuito under 12 e over 70

Il 2 e 3 aprile torna a Napoli la Fiera del Baratto e dell'Usato, la grande Fiera dedicata al Riuso e Riutilizzo.

Tantissimi, anche quest'anno, gli stand e gli espositori che proporranno oggetti di antiquariato, modernariato, abbigliamento vintage, collezionismo, retrogaming, artigianato manufatto, vinili, fashiondoll, automodellismo e tanto altro ancora.

La fiera è promossa dall'associazione Bidonville e ha lo scopo di donare una seconda e nuova vita alle cose che non utilizziamo più. Un invito a riutilizzare, a non sprecare, ricordando sempre che "quello che non ti piace o non ti serve più, può essere una grande risorsa per qualcun altro".

Come le precedenti, anche questa 49a edizione della Fiera si svolgerà all'interno della Mostra d'Oltremare.

INFO:

Per l'acquisto del biglietto online è prevista un costo aggiuntivo per il servizio di pre-vendita offerto dalla piattaforma GO2.

Come da attuali disposizioni di legge e salvo modifiche, per accedere alla fiera sarà necessario esibire il super green pass.

Ulteriori informazioni su fieradelbarattoedellusato.it