Abbigliamento, collezionismo, retrogaming e tanto altro: arriva la Fiera del Baratto e dell'Usato alla Mostra d'Oltremare

Scopri le tue passioni, vieni il 25 e 26 novembre alla 52esima edizione della Fiera del Baratto e dell'Usato che si svolgerà presso la Mostra d'Oltremare di Napoli, quartiere Fuorigrotta.

All'interno troverai 650 spazi espositivi, migliaia di appassionati ed espositori e tantissime categorie merceologiche, come artigianato manufatto, antiquariato, modernariato, abbigliamento vintage, oggettistica, collezionismo, retrogaming e tanto altro!

Una fiera per tutta la famiglia, il costo del biglietto presso le biglietterie della Mostra d'Oltremare è di 5 euro ed è gratuito sotto i 12 anni e sopra i 70 anni.

L'orario di apertura della biglietteria è 10,00-20,00 nei giorni di sabato 25 novembre e domenica 26 novembre. Puoi anche saltare la fila e comprare il ticket online sul sito di Webtic al seguente link: https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadSubscriptions&localId=5705

N.B. Facendo il biglietto online non avrai limiti, potrai scegliere a tuo piacimento di venire il sabato o la domenica, indifferentemente. Abbonamento NON significa che il biglietto è valido per entrambi i giorni, ma solo per un giorno, a tua scelta, tra sabato 25 o domenica 26. Per entrare entrambi i giorni saranno necessari due biglietti. Per l'acquisto del biglietto online è previsto un costo aggiuntivo del servizio di 1 euro.