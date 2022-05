Giornata Mondiale della Fibromialgia, i monumenti di Napoli si tingono di viola

Per non essere più invisibili, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia (12 maggio) e dopo il grande successo dell’anno scorso, AISF – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ODV ripropone su tutto il territorio nazionale l’iniziativa “Illuminiamo la Fibromialgia”. L’evento consisterà nell’illuminare di viola Castel Nuovo e la Fontana del Nettuno a Napoli, ma anche tante altre piazze, edifici e monumenti in tutta Italia, e si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Numerosi sono i comuni della Campania che sostengono la campagna di sensibilizzazione promossa da AISF ODV, presente con sedi in tutta Italia ed a Napoli (in via Sant'Arcangelo a Baiano 19), dove è attivo anche uno sportello di ascolto on line con referente l’Avv. Carminuccia Marcarelli.

“Tanti enti locali hanno aderito all’iniziativa - ha sottolineato l’AISF ODV - segno che la nostra voce inizia ad essere ascoltata dalle istituzioni. Un sentito ringraziamento a tutte le amministrazioni locali che illumineranno di viola un importante edificio/monumento della loro città e a tutti i volontari che con forza e passione si stanno adoperando per far conoscere e divulgare l’iniziativa. La rete di richieste presentate e positivamente accolte riteniamo possa generare un forte impatto visivo ed emotivo, tanto nelle comunità locali coinvolte quanto nella popolazione italiana nel suo complesso. Le contemporanee immagini di tante piazze e monumenti colorati di viola, accompagnate da adeguati messaggi di sensibilizzazione e informazione, saranno infatti un veicolo eccezionale di promozione dei diritti dei pazienti”.

Parallelamente all’illuminazione di viola, non potevano mancare anche quest’anno i fiori solidali di AISF, presenti nelle piazze italiane tramite l’iniziativa “Colora la tua vita con un fiore”, resa possibile dall’impegno costante dei volontari sul territorio. Infine, AISF da inizio anno sta promuovendo in tutta Italia un’altra iniziativa di sensibilizzazione, “Il nostro dolore merita riposo”, consistente nel colorare di viola (colore che rappresenta la Fibromialgia) una panchina e apporre una targa con tale frase, al fine di informare e coinvolgere la cittadinanza dei Comuni aderenti. “In questo momento storico, decisivo per il riconoscimento istituzionale della fibromialgia, riteniamo sia di fondamentale aiuto accendere sempre più i riflettori sulla patologia. Grazie a chi vorrà sostenere le nostre iniziative”, ha concluso l’AISF.