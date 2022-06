"Fiabe per rimettersi al mondo" all'IAV per il Campania Teatro Festival

Il 9 giugno alle ore 21:00, nell'ambito del Campania Teatro Festival all'IAV - In Arte Vesuvio è in scena Fiabe per rimettersi al mondo.

Scritto e interpretato da Luca Iavarone (voce, chitarra, elettronica), illustrato da Clelia Leboeuf (disegni dal vivo), suonato da Bruno Tomasello (sax, chitarra battente, basso) e Pasquale Benincasa (percussioni).

Favole, cunti, fiabe, filastrocche, sono un repertorio ancestrale potentissimo di istruzioni per formare alla vita. Ma dopo un lungo isolamento forzato ora tocca anche agli adulti tornare al mondo. E come si fa? Con musica, disegni e parole, restituiremo ai grandi le più belle storie per bambini, da Rodari alla tradizione contadina, dalle villanelle magiche alle filastrocche “per fare accadere”. Consigliatissimo per rimettersi al mondo.

Per info & prenotazioni +39 334 301 3800