“Spesa in bicicletta”: Fiab Napoli Cicloverdi con Campagna Amica di Coldiretti

Sul tema della sostenibilità ambientale e della mobilità urbana, Fiab Napoli Cicloverdi, come in altre parti d’Italia, sostiene la Campagna Amica di Coldiretti con una serie di iniziative per promuovere la “spesa in bicicletta”,oltre che a diffondere la filiera corta italiana, cioè il rapporto diretto tra produttore e consumatore difende la biodiversità anche attraverso la lotta all’introduzione di organismi geneticamente modificati (Ogm).

La ciclopasseggiata da Piazza Plebiscito partirà alla volta della collina di Posillipo per ricostruire il paesaggio agricolo che l’ha contraddistinta per secoli. Dopo aver percorso via Posillipo e via del Marzano che ancora conservano alcune colture dell’ antico paesaggio rurale ci recheremo al Mercato di Campagna Amica della Coldiretti al Parco San Paolo dove oltre a visitare i vari stand potremo usufruire di degustazioni di prodotti tipici sani e naturali nonché funzionali anche all'attività sportiva (centrifughe, energizzanti etc.)

Appuntamento ore 9 piazza Plebiscito partenza inderogabile 9,15

Guida Teresa Dandolo 3387523019

Percorso: Piazza Plebiscito, Ciclabile Lungomare, Via Posillipo, Via Boccaccio, via Manzoni, via Del Marzano, via Manzoni, via Caravaggio, via Terracina, via Cinthia, parco San Paolo.

Ritorno libero

Difficolta' **(Percorso Misto.

UTILI DI PORTARE CON SE:

- un lucchetto per legare la bici

- BUON SENSO

- camera d'aria, gonfiatore, giubbotto riflettente luci anteriori e posteriori

- auricolari per poter rispondere al cellulare senza problemi.



ATTENZIONE

Non è una gara ma una uscita in bicicletta amatoriale.

Pertanto ognuno, partecipando, tacitamente accetta e si assume la completa responsabilità della propria presenza, dispensando l’Associazione Cicloverdi Fiab Napoli, gli organizzatori ed il capogita da qualsivoglia responsabilità per eventuali infortuni e/o danni di qualsiasi genere e natura, subiti e procurati (per qualsiasi motivo) dai/ai Partecipanti che spontaneamente aderiscono all’escursione amatoriale in oggetto.



CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO

In caso di annullamento, per motivi meteo o qualsiasi altra motivazione, verrà data comunicazione per telefono tramite WA a coloro che si prenoteranno .



CONOSCO IL PROGRAMMA, FA PER ME?

Non sempre gli accompagnatori sono in grado di intervenire in caso di particolari difficoltà (fisiche, meccaniche).

Ogni partecipante si informi preventivamente sul programma e sul tipo di percorso (chilometri, dislivelli e difficoltà) leggendo la descrizione del percorso oppure contattando la guida mediante Messaggio personale su Facebook.

Chi vuole partecipare deve valutare bene se è effettivamente è in grado di partecipare e se la sua bicicletta è adeguata.

La bicicletta deve essere in perfetta efficienza.

Bisogna assicurarsi che i pneumatici siano in buono stato, gonfi e avere una camera d’aria di riserva; che i freni siano efficienti e il sellino sia all’altezza giusta.

Gli altri partecipanti durante le gite possono darvi una mano in caso di foratura, non possono invece rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo.

Con la bicicletta in buono stato vi divertite voi e rispettate gli altri partecipanti evitando di far subire a loro i vostri contrattempi.

La partecipazione alla ciclo-escursione è gratuita.



