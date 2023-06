Torna Festivar.K, il festival della creatività sociale: al via la seconda edizione

Variabile K è un’impresa sociale nata nel 2022 impegnata ad innescare un movimento per il cambiamento sociale e culturale del territorio di Ercolano. Partendo dall’ascolto, dall’analisi delle risorse e dei bisogni del territorio e delle sue comunità, l’organizzazione si occupando di rigenerazione urbana e partecipazione culturale, impegnandosi nello spazio pubblico e all’interno delle istituzioni, cercando di ricollegare il tessuto sociale al patrimonio. Con grande entusiasmo, Variabile K annuncia la seconda edizione del Festivar.K, il festival della creatività sociale.

L'evento, co-progettato insieme a Fondazione Ente Ville Vesuviane, offre un'esperienza unica che crea spazi di condivisione per tutte le età tra arte, cultura e musica. Il Festivar.K si svolge ogni giovedì e venerdì del mese di giugno nella suggestiva cornice del Romitorio di Villa Campolieto, a Ercolano. Le attività ospitate hanno l’obbiettivo di favorire l’incontro e la partecipazione e offrire opportunità di intrattenimento creativo per comunità e visitatori. Durante le prime due date dell’evento le persone coinvolte sono state più di 200, portando all’attenzione di un pubblico nuovo una delle suggestive ville del Miglio d’Oro.

Il programma del pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00, comprende attività laboratoriali per bambini e adulti. I partecipanti avranno l'opportunità di sperimentare diverse forme di espressione artistica, dalla ceramica al mosaico, mettendo in campo la loro inventiva in un ambiente stimolante e promuove l'inclusione sociale creativa. Al tramontar del sole, ogni giovedì, ci saranno proiezioni di cinema all’aperto nell'atmosfera magica di Villa Campolieto. Grazie alla collaborazione con l’associazione Dissonanzen verranno presentati film muti di inizio secolo in una nuova versione sonorizzata, accompagnati da una colonna sonora originale e inedita.

I venerdì saranno animati da performance musicali e nel mentre sarà possibile fruire dei visual realizzati da creativi del territorio che avranno l'opportunità di esporre le proprie opere e sperimentare durante il Festivar.K in sinergia con l'evento.

“É una gioia lavorare per contribuire a rendere il patrimonio di dimore storiche del miglio d’oro luoghi sperimentali e creativi, reali spazi di aggregazione per la comunità che sta, con entusiasmo, attivamente contribuendo alla realizzazione del FestiVar.K”, dichiara Ottavia Semerari, amministratore di Variabile K.

Il Festivar.K unisce le comunità attraverso l'arte, la cultura e l'intrattenimento, offrendo opportunità di confronto e dibattito sul futuro del territorio e sulla possibilità di costruirlo insieme.