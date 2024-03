A Napoli la festa di chiusura del Festival WOW - Women Of Worth 2024

Sabato 16 marzo, dalle ore 16, presso l’Art Hotel San Francesco al Monte di Napoli festa di chiusura del Festival WOW - Women Of Worth 2024.



La staffetta di un mese tra Londra, Milano e Napoli, dal titolo "I'm Human", ha posto in evidenza l'importanza di riconquistare la nostra umanità in un'era digitale in cui le autentiche connessioni spesso passano in secondo piano, sottolineando l'impatto trasformativo che le donne possono avere sulle loro comunità e sul mondo degli affari.

Marianna Penna, CEO WOW, afferma: "Mentre navighiamo nelle complessità del mondo digitale, è cruciale riconoscere che il vero potenziamento e valore emergono dalle autentiche connessioni umane. Il Festival 'I'm Human' è un appello alla celebrazione di una sicurezza autentica e al valore delle donne. Si tratta di favorire connessioni che potenziano, ispirano e trasformano."

Tante le opportunità di networking e campagne sociali durante il Festival, tra cui "Unravelling Strings - La vita è un delicato arazzo da districare": grazie alla collaborazione con Puteca Celidonia, associazione operante nel Rione Sanità, alcune donne hanno potuto apprendere attraverso un apposito corso di formazione non soltanto storia e tecniche dei costumi ma anche come esprimersi artisticamente. La festa di chiusura partenopea sarà occasione anche per ammirare i lavori creati durante le ore di laboratorio.

Altra new entry del progetto WOW è il podcast “Entrepreneurial Pulse”: uno showcase di donne imprenditrici e professioniste a Londra e in Italia pronte a condividere le loro esperienze, sfide e trionfi.

La vera novità di questa edizione è “Taste Confidence”: Un'esperienza culinaria sensoriale realizzata con l'obiettivo di guidare le partecipanti verso l'autoconsapevolezza e l'affermazione "I’m human". Ispirata ai tre pilastri essenziali della crescita dei bambini: mangiare, giocare e riposare. Un modo per soddisfare le papille gustative che alimenta anche la fiducia delle donne, favorendo un senso di sicurezza di sé.

Altre novità, insieme ai progetti futuri, saranno annunciate nel corso dell’evento.

Programma

16:00 - 16:30 - Accoglienza e Benvenuto

16:30 - 17:00 - Inaugurazione:

Marianna Penna, Founder e CEO di WOW, introduce il tema importante del Festival "I'm human" e illustra il lavoro svolto durante il mese di attività con le donne di Londra, Milano e Napoli.

CHI E’: Esperta di marketing strategico, è la visionaria fondatrice e CEO di WOW Women of Worth a Londra dove è iniziato il suo viaggio professionale nel 2001 e avviato la sua prima impresa imprenditoriale nel 2011. Da Direttore Marketing nel 2012 ad Amministratore Delegato di LEXeFISCAL LLP nel 2019, la traiettoria di Marianna è stata segnata dall'innovazione. Nel mezzo della pandemia, ha avviato WOW Women of Worth, un progetto di CSR trasformativo che collega oggi oltre 150 donne dinamiche tra Londra e Italia. Non una semplice rete ma un vero e proprio movimento che rimodella la narrativa dell'emancipazione delle donne. Per questo, nel marzo 2022, Marianna ha lanciato "WOW Walk the Talk", celebrando le donne imprenditrici a Londra, Milano, Roma e Napoli, con l'obiettivo di creare un ponte culturale aziendale tra il Regno Unito e l’Italia.

17:00 - 17:30 - Workshop:

Giovanna Rumma, mindfulness coach e vocal coach, coinvolgerà i presenti in una performance di gruppo.

CHI E’: Cantante e performer, Sound healer, vocal coach, chakra/color, art therapist e di Menthal/Life Coach lavora con artisti, manager e sportivi in UK e in Italia. Dopo un Master in Tecnica Vocale (Estill Voice Training) ha iniziato a lavorare come vocal coach 15 anni fa a partire dalle scuole di musica, e Actor’s Studio a Roma. Attiva a Londra da 8 anni, lavora per spazi creativi e accademie, manager, artisti, donne nel mondo degli affari. Negli ultimi anni ha imparato molto sulle terapie legate alla consapevolezza, l’arteterapia e la psicologia positiva. Dopo 20 anni di esperienza attraverso performance teatrali, formazione e mentoring ha creato un percorso di crescita personale, Joyce, che parte dall’ascolto della voce, quella interiore, la nostra verità. Imparare a riconoscere il potere della parola e ad avere maggiore consapevolezza del chi siamo, da dove veniamo e dove siamo diretti per raggiungere i nostri obiettivi.

17:30 - 18:00 - Break con rinfresco

18:00 - 18:30 - Espressione Artistica e Culturale:

Patrizia Visone e le donne che hanno partecipato al corso di Costume Design, in partnership con l’associazione del Rione Sanità Puteca Celidonia, presenteranno il lavoro svolto in laboratorio contribuendo alla campagna sociale "Unravelling Strings" - La vita è un arazzo delicato da districare”.

CHI E’: stilista napoletana dal gusto cosmopolita crea e si esprime attraverso il suo brand Vitrizia. Donna eclettica che si mette sempre alla prova ed in discussione. Milano, Parigi, Madrid e Londra vedono le sue collezioni con entusiasmo. In nome di una nuova avventura è socia di Asylum Anteatro ai Vergini a Napoli e firma i costumi delle visioni surreali di registi teatrali come Massimo Maraviglia, Ettore Nigro e dello scrittore Mimmo Grasso. Patrizia tiene alle tradizioni, le spolvera e dà loro nuova linfa rendendole innovazione contemporanea e cosmopolita con un gusto provocatorio e sofisticato. Una forma d'arte da indossare, le collezioni non hanno tempo.

18:30 - 18:45 - Talk educativi e d’ispirazione

con Annamaria Ghedina, Clara Negro e Sara Ibrahim.

CHI SONO:

Annamaria Ghedina - presenterà il suo libro “POMPEII - UNA STORIA PROIBITA” (De Nigris Editori) - nota come Lady Ghost, è direttore responsabile del periodico Lo Strillo. Scrive dall'età di 16 anni ed ha dato alle stampe (2019) il volume pilota di una saga che vede protagonista il granduca inglese Sir Andrea Frankfourth, MYLORD : “Alla ricerca del tesoro degli Incas” (Terreblu editore). In un’altra vita, come rivelato da un sensitivo/sciamano, è stata una nobile inglese, i suoi protagonisti non solo eroi di fantasia, ma suoi grandi amori del passato riportati sulla carta per mai dimenticarli. Uscito (2020) “A letto col fantasma” (Glemart Editore), intrigante storia con il protagonista che ‘vede’ i fantasmi. Ha da poco rieditato “Napoli, dalla mezzanotte in poi” (VI ed. di Fantasmi a Napoli), “Fammi quello che vuoi”- un amore hard-rock dedicato al rocker Bon Jovi. Nei suoi libri non solo fantasmi ed erotismo, ma molta musica. E recentissimi gli storici: “Passione Nera” ambientato in Inghilterra nel 1830 e “Pompeii - Una Storia Proibita” ai tempi dell’eruzione del 79 d.C, tutti con il brand De Nigris editore.

Clara Negro presenterà il suo libro “UN DIAMANTE ROSSO SANGUE” (Editori) - di Genova, insegna per diversi anni italiano e inglese prima di collaborare come free lance con Fabbri Editori. Pubblica racconti in tre raccolte antologiche: 15 meno 1 (Zona Franca), Salsicce e rapini (Del Bucchia Editore) e Morte per acqua (Tra Le Righe Libri). Nel 2016 pubblica per HarperCollins Italia un romanzo in due volumi La storia dei miei giorni e Tracce di me in ebook. A maggio del 2017 partecipa alla Raccolta dei matti della città di Genova, curata da Paolo Nori per Marcos y Marcos. Nell’agosto 2019 esce in ebook, sempre per HarperCollins, il suo terzo romanzo Come una farfalla in volo. Nel giugno del 2023 esce per Morellini Editore Un diamante rosso sangue. Partecipa con un racconto alla raccolta antologica Natale a Genova, i racconti del porto, Neos Edizioni. E a giugno ’24 uscirà, sempre per Morellini, il secondo episodio della serie thriller.

Sara Ibrahim parlerà dell'importanza del ruolo dello stile nella liberazione della donna dagli stereotipi sociali - Personal Stylist lavora con privati e aziende fornendo servizi di styling, branding personalizzato ed esperienze di shopping con approccio consapevole a Londra e in Italia. Ha acquisito diverse qualifiche in Italia e all'estero, tra cui il diploma alla London School of Styling. E' una delle stylist di punta dell'organizzazione internazionale “Dress for Success”, che aiuta le donne a raggiungere l'indipendenza economica fornendo una rete di supporto, abbigliamento professionale e strumenti di sviluppo personale e professionale.

18:45 - 19:30 - Festeggiamenti per il terzo compleanno WOW

Cocktail party: finger food servito all'americana e torta WOW gourmet.

CONDUCE L’EVENTO Federica Flocco,

giornalista pubblicista, scrittrice, recensore di libri su riviste di settore, ha curato per l’emittente televisiva “Canale 21”, la rubrica "Il libro della settimana". Organizza eventi, presenta e modera dibattiti. Presidente e membro di giuria di numerosi premi artistici e letterari, già vicepresidente e membro del consiglio direttivo è, tuttora, socia attiva di IoCiSto, la prima libreria aperta dai cittadini su base volontaria. È socia e membro attivo di Euforika, un’associazione con l’ambiziosa finalità di migliorare il futuro della Città di Napoli partendo dai ragazzi. Ha esordito nel 2016 nella narrativa con “MIA” (Alessandro Polidoro Editore), iniziando da qui, un percorso nella lotta di genere che l’ha portata a organizzare,nelle scuole e non solo, dibattiti e laboratori. “Il coraggio di Amadou” (Ellepiesse edizioni) è stato candidato al Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2020. Ha scritto di immigrazione, realizzando numerosi laboratori sul tema. Nel 2021 ha pubblicato “Nonno Ico e i ragazzi del quartiere” (Ellepiesse Edizioni) e “Fino alla radice” (Intrecci Edizioni). Nel 2022 “Sarà un successo” (Ellepiesse Edizioni).