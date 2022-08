Torna il Festival Delle Ville Vesuviane: progetto 'Settecento' tra teatro, danza e musica

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 02/09/2022 al 25/09/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Teatro, danza, musica: torna il Festival delle Ville Vesuviane che sarà in programma dal 2 al 25 settembre nelle splendide Ville Vesuviane del XVIII secolo.

Il Festival, giunto alla sua trentatreesima edizione, è promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, presieduta da Gianluca Del Mastro, con il contributo della Regione Campania e del Ministero della Cultura. Direttore artistico: Giuseppe Dipasquale, regista e commediografo italiano e già direttore artistico del Must Musco Teatro di Catania e del teatro Stabile di Catania e attualmente Direttore artistico del BarbablùFest, Morgantina.

Anche quest’anno il tema sarà “Progetto Settecento”, un format ripristinato dal direttore artistico della scorsa edizione, Luca De Fusco, che ha ripreso un filo conduttore che caratterizzò il Festival dalla metà degli anni ’80, per valorizzare il patrimonio architettonico delle ville del Miglio d’Oro.

Quattro saranno le prime assolute nazionali che debutteranno durante la kermesse: “La vita è un sogno” di Pedro Calderon de la Barca, con Mariano Rigillo per la regia di Giuseppe Dipasquale; Raffaello Converso in “L’Opera da marciapiede tra Kurt Viviani e Raffaele Weill” con elaborazioni ed orchestrazioni di Roberto De Simone; “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello con Eros Pagni e regia di Luca De Fusco; “Caro Pier Paolo” di Dacia Maraini con Anna Teresa Rossini.

Programma:

Esedra di Villa Campolieto

2-3 Settembre, ore 21:00

LA VITA È UN SOGNO

Di P. Calderon de la Barca

Con Mariano Rigillo, Angelo Tosto, Ruben Rigillo, Silvia Siravo

Regia di Giuseppe Dipasquale

Produzione Teatro della città Catania – CpT

Prima nazionale per il Festival delle Ville Vesuviane

Romitaggio di Villa Campolieto

3 Settembre, ore 19:30

INCONTRO CON LA COMPAGNIA DE “LA VITA È UN SOGNO” – Teatro

Mariano Rigillo legge alcune pagine di Calderon de La Barca

Romitaggio di Villa Campolieto

4-5 Settembre, ore 21:00

I MONOLOGHI DELL’ATOMICA

Di e con Elena Arvigo

Un omaggio a “Preghiera per Cernobyl“ di Svetlana Aleksievich ed a “Racconti dell’Atomica“ di Kyoko Hayashi

Con la traduzione in consecutivo in russo dell’attrice Monica Santoro

Produzione SantaRita & Jack Teatro

Esedra di Villa Campolieto

6-7 Settembre, ore 21:00

ATTRAVERSANDO LA TERRA DESOLATA

Omars Peoples

A cura di Davide Rondoni

Coreografia Ornella Sberna

Romitaggio di Villa Campolieto

8 Settembre, ore 21:00

BELLEZZA ORSINI. LA COSTRUZIONE DI UNA STREGA

Dal testo di Michele Di Sivo

Con Maria Cristina Gionta e Luca Negroni

Drammaturgia e regia di Silvio Giordani

Musiche eseguite dal vivo da Emiliano Ottaviani

Produzione Centro Teatrale Artigiano – CTA

Esedra di Villa Campolieto

9-10 Settembre, ore 21:00

Raffaello Converso in:

L’OPERA DA MARCIAPIEDE

tra Kurt Viviani e Raffaelle Weill

Elaborazioni ed orchestrazioni di Roberto De Simone

E con

Mimmo Napolitano – pianoforte conduttore

Vincenzo Bianco – violino

Leonardo Massa – violoncello

Antonio Di Costanzo – contrabbasso

Franco Ponzo – chitarra

Edoardo Converso – mandolino

Giuseppe Di Colandrea – clarinetti e saxofoni

Luca Martingano – corno

Cosimo Gargiulo – trombone

Enzo Grimaldi – fisarmonica

Gianluca Mirra – batteria e marimba

Produzione Ass.ne Proscenio

Collaborazione tecnica – Biagio Abenante

Consulente amministrativo – Antonio De Maio

Prima nazionale per il Festival delle Ville Vesuviane

Esedra di Villa Campolieto

17-18 Settembre, ore 21:00

COSÌ È (SE VI PARE)

Di Luigi Pirandello

Con Eros Pagni, Anita Bartolucci, Giacinto Palmarini, Lara Sansone, Paolo Serra

Regia di Luca De Fusco

Produzione Teatro Stabile di Catania/ Teatro Biondo Palermo/Teatro Sannazzaro di Napoli/Compagnia La Pirandelliana.

Prima per il Festival delle Ville Vesuviane

Romitaggio di Villa Campolieto – Teatro

18 Settembre, ore 19:30

INCONTRO CON LA COMPAGNIA DEL “COSÌ È (SE VI PARE)”

Eros Pagni legge alcune pagine di Pirandello

Romitaggio di Villa Campolieto

20 Settembre, ore 21:00

GABRIELLA DI CAPUA QUARTET

Playing “In the night”

Con Gabriella Di Capua, Alessio Busanca, Vincenzo Lamagna, Salvatore Rainone

Produzione Everlive Italia srl

Esedra di Villa Campolieto

21 Settembre, ore 21:00

MARINA BRUNO & ENSEMBLE LA DIRINDINA

“Ludus Neapoli”

Con Marina Bruno e Alessandro De Carolis, Michele De Martino, Leonardo Massa, Peppe Copia, Emidio Ausiello

Elaborazioni musicali di Raffaele Tiseo

Produzione Everlive Italia srl

Villa delle Ginestre

22 Settembre, ore 19:30

PIETRANGELO BUTTAFUOCO “SONO COSE CHE PASSANO”

Un romanzo in forma di album.

(Edito da La Nave di Teseo)

Ricerca fotografica Graziella Buscemi Felici

Esedra di Villa Campolieto

23 Settembre, ore 21:00

PAOLINA LEOPARDI RACCONTA MOZART, UNA BIOGRAFIA IN MUSICA

Drammaturgia di Sonia Bergamasco dal libro di Paolina Leopardi

Con Sonia Bergamasco e Marco Scolastra al pianoforte

Produzione ParmaConcerti

Villa delle Ginestre

25 Settembre, ore 21:00

CARO PIER PAOLO

Di Dacia Maraini

Con Anna Teresa Rossini

Regia Norma Martelli

Produzione Teatro della città Catania – CpT

Prima nazionale per il Festival delle Ville Vesuviane

Esedra di Villa Campolieto

24-25 Settembre, ore 21:00

LOVE POEMS

MM contemporary dance company

Duetto inoffensivo, coreografie Mauro Bigonzetti Brutal Love poems, coreografie Thomas Noone Vivaldi umane passioni, coreografie Michele Merola

Produzione MM contemporary dance company

INFO E COSTI SU https://www.villevesuviane.net